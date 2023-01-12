  • Alwasat News
Atwasat

زبون غاضب يقتحم أحد الفنادق بسيارته

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 02:45 مساء
زبون غاضب يقتحم أحد الفنادق بسيارته
جانب من مدينة شنغهاي الصينية، 9 يناير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

اقتحم زبون غاضب، الثلاثاء، أحد فنادق شنغهاي بسيارته، ما أحدث فوضى في المدخل من دون تسجيل أي إصابة، وذلك بعد مشادة كلامية بينه وعدد من الموظفين في شأن فقدان جهاز الكمبيوتر الخاص به.

وانتشرت في مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر سيارة بيضاء اللون يحاول سائقها تحطيم مدخل فندق «سنترال هوتيل» في شنغهاي قبل أن يدخل البهو، وفق «فرانس برس».

ويُسمع في مقاطع الفيديو عدد من الزبائن يقولون «أصيب بالجنون!»، تزامنا مع تدمير السائق كل ما يظهر أمامه. وتوقفت السيارة عند باب آخر للخروج من الفندق.

وصاح بعض الحاضرين «هل تدرك ما فعلته للتو؟»، فيما كان آخرون يحاولون إخراج السائق من السيارة.

وأوضحت الشرطة أن السائق يبلغ 28 عاما، وقيل إنه تجادل مع موظفي الفندق بعد أن فقد جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به أثناء إقامته.

- حفل زفاف في موقف سيارات

وأكد موظفون في الفندق أن جهاز الكمبيوتر سُرق ثم عُثر عليه خارج الفندق.

وأشارت الشرطة عبر موقع «ويبو» للتواصل الاجتماعي إلى عدم وقوع أي إصابة، لافتة إلى أن السائق أوقف وهو رهن التحقيق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات

كاركاتير حليم - الساسة والقاعدة الدستورية والانتخابات
ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر

ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر
بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد

بيب غوارديولا ساخرا: لدي أفكار غبية أود تطبيقها أمام مانشستر يونايتد
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي

وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
تقرير لـ«دافوس»: أزمة المعيشة تشكل أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين

تقرير لـ«دافوس»: أزمة المعيشة تشكل أكبر خطر عالمي خلال العامين المقبلين
تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات

تأثير الدومينو.. انتقال فليكيس لتشيلسي يفتح الباب لـ3 صفقات
العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس

العراق × اليمن.. عمان × السعودية في «خليجي 25».. الخميس
استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل

قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%

«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
شاهد في «وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل العلم والنشيد من قضايا المصالحة الوطنية؟
مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام 1975

مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام ...
إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟

إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟
الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على اختيار ملعب بنينا

الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على ...
تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية

تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية
«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية

«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية
«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي

«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
المؤبد لأوكرانية دينت بـ«جلب» الكوكايين إلى مصر
المؤبد لأوكرانية دينت بـ«جلب» الكوكايين إلى مصر
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث
مقتل متزلجة في فرنسا نتيجة انهيار ثلجي
مقتل متزلجة في فرنسا نتيجة انهيار ثلجي
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة...
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022...
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ......
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد ......
الإفراج عن «الأفعى» المسؤول عن سلسلة جرائم بالسبعينات
الإفراج عن «الأفعى» المسؤول عن سلسلة جرائم بالسبعينات...
المزيد
زبون غاضب يقتحم أحد الفنادق بسيارته
زبون غاضب يقتحم أحد الفنادق بسيارته...
توقيف مراهق يُشتبه في قتله مدرسته بألمانيا
توقيف مراهق يُشتبه في قتله مدرسته بألمانيا...
الفاتيكان يفتح تحقيقا في الاختفاء الغامض لفتاة قبل عقود
الفاتيكان يفتح تحقيقا في الاختفاء الغامض لفتاة قبل عقود...
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية...
مقتل متزلجة في فرنسا نتيجة انهيار ثلجي
مقتل متزلجة في فرنسا نتيجة انهيار ثلجي...
المزيد