  • Alwasat News
Atwasat

القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 10:55 صباحا
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية
عناصر من الشرطة الفرنسية في باريس، 23 ديسمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أُوقف، الإثنين، في منطقة فرنسية حدودية مع ألمانيا رجل مُدان بجريمة قتل فر، الخميس، من محكمة ألمانية عبر قفزه من إحدى نوافذها، على ما أفادت الشرطة الألمانية.

وأشارت شرطة ريغنسبورغ (جنوب) في بيان إلى أن «الشرطة في فرنسا ألقت القبض على الرجل الفار رشيد شواكري في منطقة حدودية مع ألمانيا»، وفق «فرانس برس».

واحتل العناوين الرئيسية للصحف خبر فرار شواكري، وهو من الجنسية الجزائرية ومحكوم  عليه العام 2011 بالسجن مدى الحياة، من قاعة في الطبقة السفلية لإحدى محاكم ريغنسبورغ في بافاريا.

ويدين الرجل البالغ من العمر أربعين سنة بجريمة قتل وسرقة.

- القبض على المليونير الصيني المشتبه بقتله رجلاً قبل ثلاثة عقود

وعقب فراره، أطلقت الشرطة عملية بحث واسعة، مناشدة السكان المساعدة في العثور على المجرم، إلا أنها نصحتهم بعدم الاقتراب منه لأنه يُعتبر رجلا عنيفا.

وصدرت مذكرة توقيف دولية، الجمعة، في حقه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللافي لـ«بوابة الوسط»: بدأنا التجهيز للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة وعلومها

اللافي لـ«بوابة الوسط»: بدأنا التجهيز للمؤتمر العلمي الدولي للرياضة وعلومها
استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (4) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم

وفاة الفنان الليبي عزالدين محمد كريم
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية

القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية
«العفو الدولية» تندد بأمر إسرائيلي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية

«العفو الدولية» تندد بأمر إسرائيلي يحظر رفع الأعلام الفلسطينية
165 مليار دولار كلفة الكوارث المناخية بأميركا في 2022

165 مليار دولار كلفة الكوارث المناخية بأميركا في 2022
الاحتفال بمرور 27 عاما على انطلاق بث إذاعة سرت

الاحتفال بمرور 27 عاما على انطلاق بث إذاعة سرت
قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل

قلق أممي بشأن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل
غرق بلدات في كاليفورنيا الأميركية بسبب العواصف (شاهد)

غرق بلدات في كاليفورنيا الأميركية بسبب العواصف (شاهد)
مركز أبحاث أميركي يتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل واشنطن

مركز أبحاث أميركي يتوقع فشل الغزو الصيني لتايوان في حال تدخل واشنطن
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%

«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر تحت القيادة التدريبية الجديدة للدريدي (صور)
كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما

كندا تشتري 88 مقاتلة أميركية «إف-35» في أهم صفقة منذ 30 عاما
رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة

رزق لـ«بوابة الوسط»: ملفات متعددة في اجتماع اتحاد الملاكمة
«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي

«مشروب البصل» يكشف الخلل في النظام الصحي الأميركي
سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي

سبها تحتفي «بكل الألوان» في النسخة الثانية من مهرجانها الثقافي
مهمة فضاء بريطانية تاريخية تبوء بالفشل

مهمة فضاء بريطانية تاريخية تبوء بالفشل
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
فصل موظف تبوّل على راكبة في الطائرة
فصل موظف تبوّل على راكبة في الطائرة
مهرجان سنوي لتلوين الوجوه بالأسود في كولومبيا.. ما السر؟
مهرجان سنوي لتلوين الوجوه بالأسود في كولومبيا.. ما السر؟
عشرات آلاف الفلبينيين يشاركون في «مسيرة الإيمان»
عشرات آلاف الفلبينيين يشاركون في «مسيرة الإيمان»
المؤبد لأوكرانية دينت بـ«جلب» الكوكايين إلى مصر
المؤبد لأوكرانية دينت بـ«جلب» الكوكايين إلى مصر
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة...
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022...
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ......
وفاة مبتكر طبق «دجاج تيكا ماسالا» أحمد إسلام علي
وفاة مبتكر طبق «دجاج تيكا ماسالا» أحمد إسلام علي...
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد القطارات
دفعوا آلاف الدولارات للحصول على وظيفة فكان دورهم إحصاء عدد ......
المزيد
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية
القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية...
مقتل متزلجة في فرنسا نتيجة انهيار ثلجي
مقتل متزلجة في فرنسا نتيجة انهيار ثلجي...
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث...
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته...
المؤبد لأوكرانية دينت بـ«جلب» الكوكايين إلى مصر
المؤبد لأوكرانية دينت بـ«جلب» الكوكايين إلى مصر...
المزيد