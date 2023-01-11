القبض على مجرم فر من نافذة محكمة ألمانية

القاهرة - بوابة الوسط

أُوقف، الإثنين، في منطقة فرنسية حدودية مع ألمانيا رجل مُدان بجريمة قتل فر، الخميس، من محكمة ألمانية عبر قفزه من إحدى نوافذها، على ما أفادت الشرطة الألمانية.

وأشارت شرطة ريغنسبورغ (جنوب) في بيان إلى أن «الشرطة في فرنسا ألقت القبض على الرجل الفار رشيد شواكري في منطقة حدودية مع ألمانيا»، وفق «فرانس برس».

واحتل العناوين الرئيسية للصحف خبر فرار شواكري، وهو من الجنسية الجزائرية ومحكوم عليه العام 2011 بالسجن مدى الحياة، من قاعة في الطبقة السفلية لإحدى محاكم ريغنسبورغ في بافاريا.

ويدين الرجل البالغ من العمر أربعين سنة بجريمة قتل وسرقة.

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وعقب فراره، أطلقت الشرطة عملية بحث واسعة، مناشدة السكان المساعدة في العثور على المجرم، إلا أنها نصحتهم بعدم الاقتراب منه لأنه يُعتبر رجلا عنيفا.

وصدرت مذكرة توقيف دولية، الجمعة، في حقه.