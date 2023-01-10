مقتل متزلجة في فرنسا نتيجة انهيار ثلجي

القاهرة - بوابة الوسط

قُتلت، الإثنين، امرأة كانت ضمن مجموعة من سبعة متزلجين محترفين تابعين لنادي جبال الألب الفرنسي في نيس، نتيجة انهيار ثلجي وقع في الجانب الفرنسي من سلسلة جبال الألب.

وسُجّل الانهيار الجليدي منتصف النهار، في منطقة تُسمى بيك دو ليغل على ارتفاع 2500 متر في مقاطعة ألب دو أوت بروفانس، حسبما أفاد عناصر الإنقاذ، وفق «فرانس برس».

وعُثر على الضحية، وهي في الخمسينات من عمرها، مغمورة بأربعة أمتار من الثلوج فيما توقّف قلبها وجهازها التنفسي عن العمل، وقد توفيت رغم تدخل عناصر الإنقاذ.

وجرف الانهيار الجليدي أربعة آخرين من المجموعة إلا أنهم لم يتعرّضوا لأي إصابة. وتولت عناصر الإغاثة رعاية اثنين منهم كانا في حالة صدمة.

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وجرت الاستعانة بثلاث مروحيات ونحو عشرين عنصرا من خدمة الإنقاذ، بينهم ثلاث فرق مزودة بكلاب وعناصر متخصصة في الجبال.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية «ميتيو فرانس» قد أبلغت عن احتمال «ملحوظ» في وقوع انهيار جليدي، الإثنين، في منطقتي ألب دو أوت بروفانس وأوتزألب.

وأرجأت منتجعات تزلج عدّة في جبال الألب إطلاق موسمها الذي كان مقررا في نهاية نوفمبر، بسبب عدم وجود كميات كافية من الثلوج لتوفّر نشاطاتها على أفضل نحو.