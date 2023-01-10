  • Alwasat News
Atwasat

محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 10:47 صباحا
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث
عناصر من الشرطة يصطحبون رولا بيسبيريغو إلى إحدى محاكم أثينا، 9 يناير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

مَثلت امرأة تبلغ 34 عاما أمام إحدى محاكم أثينا، الإثنين، بتهمة قتل بناتها الثلاث خلال ثلاث سنوات، في قضية أثارت غضبا عارما باليونان.

وتُحاكَم رولا بيسبيريغو التي تقبع في سجن شديد الحراسة، بتهمة «محاولة القتل عمدا مع سابق إصرار وتصميم» و«القتل عمدا» لابنتها البكر. ونفت المتهمة كل التهم الموجهة إليها، وفق «فرانس برس».

وتواجه رولا تهمة تسميم جورجينا (9 سنوات) في يناير 2022 من خلال إعطائها مخدر الكيتامين.

توفيت جورجينا في المستشفى الذي دخلته مرات عدة منذ أن عانت للمرة الأولى من تشنجات في أبريل 2021، مما أدى إلى إصابتها بشلل رباعي.

وأُلقي القبض على بيسبيريغو في مارس 2022 وأصرت المرأة مذّاك على براءته . وعقب توقيفها، باشرت السلطات تحقيقً يتناول وفاة ابنتيها الأخريين مالينا (3 سنوات حين توفيت العام 2019) وإيريس (كانت تبلغ ستة أشهر عند وفاتها العام 2021).

وبيّنت نتائج فحوصات الطب الشرعي التي أُجريت لهما أن الفتاتين ماتتا اختناقا، ورغم استمرار التحقيقات، وُجّهت إلى بيسبيريغو في أغسطس اتهامات على خلفية وفاة الفتاتين.

وصلت بيسبيريغو إلى المحكمة، الإثنين، مكبلة اليدين ومحاطة بعناصر من الشرطة.

اهتمام إعلامي
ورد القاضي طلبا تقدّم به وكيل الدفاع عنها لدمج القضايا الثلاث، بينما وافق على تأجيل المحاكمة حتى الأربعاء، بعد مثول بيسبيريغو أمام قاضٍ يحقق في قضيتي الفتاتين الصغيرتين.

- تفاصيل مريبة في لغز جريمة قتل هزت أميركا

حظي مقتل الأطفال الثلاثة باهتمام إعلامي كبير في اليونان، حيث إنه من النادر نسبيا تسجيل جرائم مماثلة. ودعت الحكومة في أبريل 2022 إلى التحلي بالهدوء إزاء انتشار دعوات لقتل بيسبيريغو .

عندما مثلت أمام المحكمة بعد فترة وجيزة على توقيفها، كانت بيسبيريغو ترتدي سترة واقية من الرصاص فيما سُجّل انتشار لعناصر من شرطة مكافحة الشغب لضبط المحتشدين الذين كانوا يهتفون «قاتلة، اعترفي بجريمتك». وكُتب على واجهة منزلها في باتراس عبارة «الموت لقاتلة الأطفال».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غاريث بيل يعلن اعتزال كرة القدم رسميا

غاريث بيل يعلن اعتزال كرة القدم رسميا
مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام 1975

مدرب النصر يعلن موعد ظهور كريستيانو ويشبه انتقاله بتجربة بيليه مع نيويورك العام ...
التعادل القاتل يمنح نابولي لقب بطل الشتاء في ليلة تكريم فيالي وميهايلوفيتش

التعادل القاتل يمنح نابولي لقب بطل الشتاء في ليلة تكريم فيالي وميهايلوفيتش
إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟

إغلاق أفضل مطعم في العالم.. ما السر؟
قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين

قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين
الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على اختيار ملعب بنينا

الناطق باسم المريخ السوداني كابو لقناة الوسط «WTV»: ترحيب الليبيين شجعنا على ...
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير

المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية

تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته

الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية

«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية
«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي

«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي
كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!

كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!
بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت

بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت
البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا (صور)

البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة ...
مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات

مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات
نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية
تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من التبغ إلى ليبيا

تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من ...
%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»

%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين...
رحلة تجديف نسائية في المحيط الهادئ لدعم مرضى السرطان
رحلة تجديف نسائية في المحيط الهادئ لدعم مرضى السرطان
فصل موظف تبوّل على راكبة في الطائرة
فصل موظف تبوّل على راكبة في الطائرة
مهرجان سنوي لتلوين الوجوه بالأسود في كولومبيا.. ما السر؟
مهرجان سنوي لتلوين الوجوه بالأسود في كولومبيا.. ما السر؟
عشرات آلاف الفلبينيين يشاركون في «مسيرة الإيمان»
عشرات آلاف الفلبينيين يشاركون في «مسيرة الإيمان»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة
مارك بيطار يفوز ببطولة العالم في ألعاب الخفة...
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022
أكثر من 700 «بيليه» رأوا النور في البيرو سنة 2022...
ميناء روتردام الهولندي «يغرق بالكوكايين»
ميناء روتردام الهولندي «يغرق بالكوكايين»...
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ملايين الدولارات
الصحافة الإنجليزية: الأمير هاري ألقى عائلته تحت حافلة لقاء ......
وفاة مبتكر طبق «دجاج تيكا ماسالا» أحمد إسلام علي
وفاة مبتكر طبق «دجاج تيكا ماسالا» أحمد إسلام علي...
المزيد
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث
محاكمة يونانية متهمة بقتل بناتها الثلاث...
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته...
المؤبد لأوكرانية دينت بـ«جلب» الكوكايين إلى مصر
المؤبد لأوكرانية دينت بـ«جلب» الكوكايين إلى مصر...
عشرات آلاف الفلبينيين يشاركون في «مسيرة الإيمان»
عشرات آلاف الفلبينيين يشاركون في «مسيرة الإيمان»...
مهرجان سنوي لتلوين الوجوه بالأسود في كولومبيا.. ما السر؟
مهرجان سنوي لتلوين الوجوه بالأسود في كولومبيا.. ما السر؟...
المزيد