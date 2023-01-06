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أميركي ينتحر بعدما قتل 7 من أفراد أسرته

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 12:24 مساء
أميركي ينتحر بعدما قتل 7 من أفراد أسرته
عنصرا شرطة في الولايات المتحدة (أرشيفية: أ ف ب)
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أعلنت السلطات الأميركية، الخميس،  أن رجلا في الثانية والأربعين قتل أبنائه الخمسة وزوجته وحماته بسلاح ناري ثم انتحر، وذلك بعد أسبوعين من تقديم زوجته طلبا رسميا للطلاق.

وأظهرت التحقيقات الأولية «أن المشتبه به انتحر بعد أن قتل سبعة أشخاص آخرين في المنزل» ، بحسب بيان لبلدية مدينة إينوك سيتي بولاية يوتا، حيث وقعت المأساة، وفق «فرانس برس».

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وعثرت الشرطة على الجثث الثماني بعد ظهر الأربعاء وكانت تحمل كلها آثار «إصابات بأعيرة نارية»، بحسب البيان.

وتعود خمس من الجثث إلى أبنائه الذين تراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما. كذلك قتل المشتبه به مايكل هايت زوجته البالغة 40 عاما وحماته (78 عاما)، قبل أن يطلق النار على نفسه.

رئيس البلدية جار العائلة
وأوضح رئيس بلدية إينوك جيفري تشيسنات، وهو جار العائلة، في مؤتمر صحفي، أن الأم توشا هايت تقدمت «بطلب للطلاق (...) في 21 ديسمبر» الفائت.

وأفاد البيت الأبيض، الخميس، بأن الرئيس جو بايدن وزوجته جيل يشعران بالحزن «مع أهالي مدينة إينوك».

وأضافت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان أن «أميركيين كثرا فقدوا أحباءهم أو انقلبت حياتهم رأسا على عقب بسبب العنف المسلح».

وأشار موقع «فان فايولنس أركايف» أن الولايات المتحدة شهدت 648 جريمة قتل جماعية (أي يبلغ عدد ضحاياها من قتلى أو جرحى أربعا فما فوق) عام 2022، في حين أن 11 جريمة من هذا النوع سجلت في الأيام الخمسة الأولى من السنة.

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