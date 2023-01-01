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في ماليزيا.. فيل يقتل المسؤول عن رعايته

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 02:00 مساء
في ماليزيا.. فيل يقتل المسؤول عن رعايته
فيل في ولاية صباح الماليزية، الصورة نشرتها الهيئة المعنية بالحياة البرية في الولاية بتاريخ 11 أغسطس 2016 (أ ف ب)
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 كشف متنزه بولاية صباح في الجزء الماليزي، من جزيرة بورنيو، أن فيلا قتل أحد المسؤولين عن رعايته بعدما نطحه بقوة في يوم عيد الميلاد.

وقال مدير المتنزه، أوغسطين توغا، إن جو فريد لانسون (49 عاما) كان يوفر رعاية لصغير فيل يعاني من إصابة، ثم تلقى فجأة نطحة «قوية جدا» في صدره من فيل آخر، مشيرا إلى أنه «قتل فورا».

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ووقعت الحادثة في 25 ديسمبر داخل متنزه لوك كاوي في جزيرة بورنيو، وفق «فرانس برس».

وعلق وزير السياحة والثقافة والبيئة في ولاية صباح، جعفري عارفين، قائلا إن ما جرى «هو واقعة مؤسفة»، مضيفا «سنباشر بالتحقيقات المناسبة لتحديد أسباب الوفاة».

مهدد بالانقراض
ويضم المتنزه 16 فيل بورنيو، وهو نوع مهدد بالانقراض إذ لم يبق سوى 2000 فيل في ولاية صباح. ولا يهتم بفيلة المتنزه سوى ستة موظفين.

وفي ديسمبر 2011، قتل فيل بري سائحا أستراليا في محمية تابين الطبيعية على الجانب الشرقي من ولاية صباح. وأفيال بورنيو نوع من الأفيال الآسيوية مستوطن في الجزيرة.

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