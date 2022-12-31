نيويورك تفتتح أول «متجر قانوني» لبيع القنّب

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت مانهاتن، الخميس، افتتاح أول متجر قانوني لبيع القنب في ولاية نيويورك الأميركية.

وارتاد أكثر من مئة شخص المتجر الذي تديره «هاوسينغ ووركس»، وهي منظمة غير ربحية وأول جهة تفتتح مكانا مماثلا بموجب ترخيص منحتها اياه سلطات ولاية نيويورك من بين 36 ترخيصا جرى إصداره منذ 21 نوفمبر، حسب «فرانس برس».

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وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول إن «أول متجر قانوني لبيع القنب للبالغين هو إنجاز تاريخي في مجال القنب في نيويورك».

وأضافت في بيان «إن هذه الخطوة ليست سوى البداية، وأنا متحمسة لمواصلة جهودنا الرامية إلى جعل (ولاية) نيويورك نموذجا وطنيا في هذا المجال (...)».

وتتولى إدارة هذا المتجر منظمة «هاوسينغ ووركس» التي تساعد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والسجناء السابقين والمشردين.

حظر الماريجوانا

وترغب سلطات ولاية نيويورك في منح أول 150 تصريحا لتجار أدينوا سابقا بحيازة القنب أو بيعه، بهدف تصحيح ما يعتبر حاليا تأثير غير عادل لعقود من حظر الماريجوانا، والذي يعتقد أن تجريمه استهدف تحديدا الأميركيين من أصل إفريقي وأصحاب الأصول الإسبانية.

وخلال افتتاح المتجر، قال مؤسس «هاوسينغ ووركس» تشارلز كينغ إنه يتطلع إلى «استثمار الأرباح المتأتية من بيع القنب في توفير خدمات رئيسة (الإسكان والصحة) لعشرات آلاف من سكان نيويورك المحتاجين».

ومنذ أكثر من عام، أصبح استهلاك القنب لكل من يتخطى عمره الـ21 سنة في ولاية نيويورك شرعيا.

وتتوقع البلدية تسجيل مبيعات بـ1.3 مليار دولار عام 2023، بالإضافة إلى توفير 19 إلى 24 ألف فرصة عمل جديدة في السنوات الثلاث المقبلة.