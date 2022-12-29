الإفراج عن مغتصب في باكستان إثر تسوية للزواج بضحيته

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت محكمة باكستانية مغتصبا تزوج ضحيته في سياق تسوية جرت بواسطة مجلس أعيان في شمال غرب البلد، بحسب ما كشف محامي المدعى عليه، الأربعاء.

وأثار القرار غضبا كبيرا في أوساط النشطاء الحقوقيين الذين رأوا فيه شرعنة للعنف الجنسي بحق النساء في بلد لا يُبلغ فيه عن أغلبية حالات الاغتصاب، وفق «فرانس برس».

وكانت محكمة أدنى مرتبة في منطقة بونر بإقليم خيبر بختونخوا قد حكمت على دولات خان (25 عاما) بالسجن مدى الحياة في مايو إثر اغتصابه امرأة صماء. وأطلق سراحه، الإثنين، بعدما وافقت محكمة بيشاور العليا على تسوية خارج إطار المحكمة قبلت بها عائلة الضحية.

وقال أمجد علي محامي خان «المغتصب والضحية هما من العائلة الكبيرة عينها». وأردف «تم رأب الصدع بين العائلين بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة مجلس جيرغا محلي» تقليدي.

وأوقف خان بعدما أنجبت الضحية ولدا منه في فترة سابقة من السنة وأثبت فحص أبوة أنه والد الطفل.

صدمة

من المعلوم أنه يصعب ملاحقة مرتكبي الاغتصاب في باكستان حيث تعامل النساء في بعض الأحيان على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية.

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وتقول خلية المساعدة القضائية أسماء جاهنجير، وهي مجموعة توفر المساعدة القضائية للنساء المستضعفات، إن نسبة الإدانة في جرائم الاغتصاب لا تتعدى 3% من الحالات التي تحال إلى المحاكم.

وقليلة هي الحالات التي يُبلغ عنها بسبب الوصم الذي يلقى على الضحايا، في حين أن التحقيقات المتقطعة والممارسات القضائية الركيكة والتسويات خارج إطار المحاكم تتسبب بتدني نسب الإدانة.

وقالت المحامية والناشطة الحقوقية إيمان زينب مزاري-هازير «إنها في الواقع موافقة من المحكمة على الاغتصاب وتيسير أمور المغتصبين وعقلية الاغتصاب». وأردفت «هذا يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة والقوانين المحلية التي لا تعترف بهذا النوع من التسويات».

وأعربت لجنة حقوق الإنسان في باكستان من جهتها عن صدمتها بهذا الحكم. وجاء في تغريدة صادرة عن الهيئة أن «الاغتصاب جريمة غير قابلة للمساومة لا يمكن حلها بواسطة تسوية زواج ركيكة».

في الريف الباكستاني، تقوم مجالس الأعيان المعروفة بالجيرغا أو البانشايات بتجاوز النظام القضائي، حتى لو كانت قراراتها مجردة من أي قيمة قانونية.