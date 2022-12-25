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السفّاح شارل «الأفعى» يعود إلى فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 ديسمبر 2022, 01:00 مساء
السفّاح شارل «الأفعى» يعود إلى فرنسا
السفاح الفرنسي شارل سوبراج في مطار الدوحة، 23 ديسمبر 2022 (أ ف ب)
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عاد السفاح الفرنسي شارل سوبراج (78 عاما) والملقب «الأفعى»، السبت، إلى فرنسا بعدما رحّلته سلطات نيبال حيث أمضى ما يقرب من عشرين عاما في السجن بسبب قتله سائحين أميركيين شماليين.

هذا الرجل المشتبه في ارتكابه حوالى عشرين جريمة قتل في سبعينات القرن الماضي بآسيا، والذي استُلهمت قصته في مسلسل على منصة نتفليكس، وصل إلى مطار رواسي شارل ديغول قرب باريس على متن طائرة آتية من العاصمة القطرية الدوحة، وتسلمته الشرطة على الفور، على ما ذكرت صحفية من وكالة «فرانس برس» كانت على الرحلة عينها معه.

وبعد «عمليات تحقق من الهوية»، غادر شارل سوبراج المكان من دون ضجة، وفق ما أفاد مصدر في المطار، ليخلّ بعهده بالإدلاء بتصريحات للصحفيين الذين كانوا في انتظاره.

وفي الطائرة التي كان متجها عبرها إلى الدوحة، حيث وصل في محطة عبور، مساء الجمعة، أكد السبعيني لمراسلة وكالة «فرانس برس» أنه «بريء» من الجرائم المنسوبة إليه. وقال «أنا بريء من كلّ هذه القضايا، وكلّ الاتّهامات بنُيت استنادا إلى وثائق مزوّرة»، مضيفا «لديّ أمور كثيرة علي أن أفعلها. ينبغي أن أقاضي أشخاصا كثيرين بينهم دولة نيبال».

وأشار إلى أن «القاضي أصدر حكمه من دون استجواب أيّ شاهد (...) ولا حتى السماح للمتّهم بعرض حججه»، لافتا إلى أن محاكم نيبال «وجميع القضاة كانوا متحيزين».

- الإفراج عن «الأفعى» المسؤول عن سلسلة جرائم بالسبعينات

وعلقت محاميته الفرنسية إيزابيل كوتان بير للصحفيين أن «الأمر استغرق تسع عشرة سنة ليستعيد حريته، وأنا في بالغ السعادة كما أشعر بصدمة شديدة». وأضافت «لقد تمت إدانته ظلما في ملف مفبرك مع وثائق زورتها الشرطة النيبالية. إنها فضيحة، يتم تصويره على أنه سفاح، وهو أمر خاطئ تماما».

خنق وضرب وحرق
وأشارت المحكمة العليا في نيبال التي أصدرت، الأربعاء، أمرا بالإفراج عن سوبراج إلى أن المدان يحتاج إلى عملية قلب مفتوح، موضحة أن قرار الإفراج عنه اتخذ عملا بقانون نيبالي يجيز إطلاق سراح سجناء طريحي الفراش إذا قضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم.
وأمرت بترحيل سوبراج المسجون في نيبال منذ 2003 «في غضون 15 يوما» إلى فرنسا.

وتعود جريمته الأولى إلى العام 1975 حين عُثر على جثة شاب أميركي على أحد شواطئ باتايا. ويرتبط اسم شارل سوبراج بنحو عشرين جريمة قتل.

وتعرّض ضحاياه للخنق والضرب والحرق، وغالبا ما كان يستخدم جوازات سفر الذكور منهم للتنقّل إلى وجهاته التالية.

وسُمّي سوبراج بـ«الأفعى» لقدرته على انتحال شخصيات عدّة للإفلات من يد القضاء.

وجرى توقيفه في الهند العام 1976 عقب مقتل سائح فرنسي داخل أحد فنادق نيودلهي وحُكم عليه بالسجن 12 عاما.

وعاد إلى باريس بعد إطلاق سراحه سنة 1997، قبل أن يظهر مجددا في نيبال حيث أوقف في العاصمة كاتماندو سنة 2003.

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