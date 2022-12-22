  • Alwasat News
Atwasat

الإفراج عن «الأفعى» المسؤول عن سلسلة جرائم بالسبعينات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 05:00 مساء
الإفراج عن «الأفعى» المسؤول عن سلسلة جرائم بالسبعينات
الفرنسي شارل سوبراج برفقة عناصر من الشرطة في مدينة بهاكتابور النيبالية، 12 يونيو 2014 (أ ف ب)
alwasat radio

أصدرت المحكمة العليا في نيبال، الأربعاء، أمرا بالإفراج عن القاتل السفّاح الفرنسي شارل سوبراج المسؤول عن سلسلة من الجرائم في مختلف أنحاء آسيا خلال سبعينات القرن الفائت، وتناوله مسلسل «ذي سيربنت» (الأفعى) من إنتاج «نتفليكس».

واعتبرت المحكمة العليا أن أسبابا صحية تحمل على إطلاق سراح شارل سوبراج (78 عاما) المسجون في نيبال منذ العام 2003 لقتله سائحَيْن من أميركا الشمالية، على ما تظهر نسخة من القرار اطلعت عليها وكالة «فرانس برس».

وأشارت الوثيقة إلى أن «إبقاءه في السجن يتعارض مع حقوق السجين الإنسانية»، مضيفة «في حال لم تكن هناك قضايا أخرى جارية مرتبطة به وتُلزِم إبقاءه في السجن، تأمر المحكمة بالإفراج عنه اليوم و(...) مع عودته إلى بلاده في غضون خمسة عشر يوما».

وبدأ سوبراج الذي عاش طفولة غير مستقرة وسُجن مرات عدة في فرنسا لقيامه بجرائم بسيطة، يسافر إلى دول مختلفة في أوائل سبعينات القرن العشرين حتى استقر في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وكان سوبراج يعقد صداقات مع ضحاياه قبل أن يخدّرهم ويسرقهم ثم يقتلهم.

انتحال شخصيات
وتعود جريمته الأولى إلى العام 1975 حين عُثر على جثة شاب أميركي على أحد شواطئ باتايا.

- الحكم بإعدام «سفاح هوليوود»

ويرتبط اسم شارل سوبراج بنحو عشرين جريمة قتل. وتعرّض ضحاياه للخنق والضرب والحرق، وغالبا ما كان يستخدم جوازات سفر الذكور منهم للتنقل إلى وجهاته التالية.

وسُمي سوبراج بـ«الأفعى» لقدرته على انتحال شخصيات عدة للتهرب من القضاء. وأنتجت «بي بي سي» و«نتفليكس» عملا مقتبسا من حياته بعنوان «ذي سيربنت».

وجرى توقيفه في الهند العام 1976 عقب مقتل سائح فرنسي داخل أحد فنادق نيودلهي وحكم عليه بالسجن 12 عاما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية

«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية
«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا

«وسط الخبر»: إمبراطوريات الأبناء في ليبيا
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الأول)
«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)

«أكلات ماجدة» (17): نوغا تبريز (التروني الإيراني)
«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!

«هذا المساء»: عام بعد الانتخابات المغدورة!
المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا

المغرب يصعد للمركز الـ11 عالميا والأول أفريقيا وعربيا
نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان

نيمار دا سيلفا يعود لتدريبات باريس سان جيرمان
الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء للمخاوف الروسية

الكرملين: بايدن وزيلينسكي يرفضان الإصغاء للمخاوف الروسية
تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا

تركيا: حظر التعليم الجامعي للنساء بأفغانستان ليس قرارا مسلما ولا إنسانيا
تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»

تطور جديد في الحالة الصحية لـ«بيليه»
حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم

حكيم زياش ونصير مزراوي يقرران التبرع بمكآفات كأس العالم
إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات

إحالة منة شلبي إلى المحكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات
اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب

اليمن يستغيث.. البرد القارس يهدد حياة 81 ألف أسرة نازحة في مأرب
استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين

استقلال.. لن يتكرر (1) كلمات في الموسم الحادي والسبعين
مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة

مجلس الأمن يعلن دعم حوار ليبي يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة
السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى تعويضية جديدة بشأن «لوكربي»

السفارة الأميركية تعلق على اختراق حساب «خارجية الوحدة» وتؤكد: لا نية لدعاوى ...
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
الشرطة الكندية تضبط كمية قياسية من الأفيون
الشرطة الكندية تضبط كمية قياسية من الأفيون
خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي
خيبر السعودية تسعى لتقديم نفسها وجهة جذب سياحي
لوس أنجليس تبكي «قط هوليوود»
لوس أنجليس تبكي «قط هوليوود»
بعد تشريع استهلاكه.. سوق واعدة للقنب في نيويورك
بعد تشريع استهلاكه.. سوق واعدة للقنب في نيويورك
ميناء روتردام الهولندي «يغرق بالكوكايين»
ميناء روتردام الهولندي «يغرق بالكوكايين»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»
السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»...
حل لغز اختفاء الطفلة الأميركية «أثينا».. القاتل شخص غير متوقع
حل لغز اختفاء الطفلة الأميركية «أثينا».. القاتل شخص غير ......
سلطات إنديانا الأميركية تتهم «تيك توك» بتضليل مستخدميها
سلطات إنديانا الأميركية تتهم «تيك توك» بتضليل مستخدميها...
لأول مرة.. «أسبوع المطبخ الإيطالي» في طرابلس وبنغازي
لأول مرة.. «أسبوع المطبخ الإيطالي» في طرابلس وبنغازي...
الشرطة الفرنسية توقف «متربص الغابات»
الشرطة الفرنسية توقف «متربص الغابات»...
المزيد
الإفراج عن «الأفعى» المسؤول عن سلسلة جرائم بالسبعينات
الإفراج عن «الأفعى» المسؤول عن سلسلة جرائم بالسبعينات...
وفاة مبتكر طبق «دجاج تيكا ماسالا» أحمد إسلام علي
وفاة مبتكر طبق «دجاج تيكا ماسالا» أحمد إسلام علي...
الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين
الشرطة الإيطالية تجتاز مئات الكيلومترات لنقل كليتين...
ميناء روتردام الهولندي «يغرق بالكوكايين»
ميناء روتردام الهولندي «يغرق بالكوكايين»...
بعد تشريع استهلاكه.. سوق واعدة للقنب في نيويورك
بعد تشريع استهلاكه.. سوق واعدة للقنب في نيويورك...
المزيد