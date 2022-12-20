ميناء روتردام الهولندي «يغرق بالكوكايين»

القاهرة - بوابة الوسط

تضم روتردام أكبر ميناء في أوروبا تُفرّغ فيه ملايين الحاويات سنويا، إلا أن المدينة الهولندية تستقبل خلال السنوات الأخيرة كميات متزايدة من مادة غير مرغوب بها.. الكوكايين.

ويوضح خير شيرينغا، وهو مسؤول في السلطات الجمركية للميناء الهولندي الذي يُعتبر إلى جانب ميناء أنتويرب (بلجيكا) بين أبرز مداخل المسحوق الأبيض إلى أوروبا، أن المشكلة «كَبُرت خلال السنوات الأخيرة»، وفق «فرانس برس».

وفي العام 2021، ضُبطت كمية قياسية (نحو 70 طنًّا) من الكوكايين في ميناء روتردام، مع زيادة بنسية 74% عن العام السابق، بحسب شيرينغا.

الرقابة والتفتيش

وشكلت روتردام أحد الموانئ الرئيسة التي كانت تستخدمها شبكة ضخمة تتخذ من دبي مقرا لتهرّب نحو ثلث كمية الكوكايين التي تنتجها إلى أوروبا. وفي أواخر نوفمبر أعلن يوروبول تفكيك هذه الشبكة.

وعادة ما تُخبأ المخدرات داخل حاويات وأحيانا تحت خط ماء السفن في فتحات يسحب الغواصون المواد منها.

ويرى شيرينغا أن تفسير السبب الكامن وراء تزايد عمليات مصادرة المخدرات هو «مسألة صعبة (...) إذ يبدو أن هناك عددا كبيرا من المستهلكين في أوروبا»، مضيفا «إذا وُجد الطلب على الكوكايين فسيجري تأمينه».

- السلطات البلجيكية تضبط 900 كيلوغرام من الكوكايين

ويشير شيرينغا إلى تدابير عدة اتُخذت للحد من تهريب الكوكايين، أبرزها تشديد عمليات الرقابة والتفتيش.

إلا أن المسؤول الهولندي لا يتوقّع أن يُحطم العام 2022 الرقم القياسي المُسجّل في هذا الخصوص، لافتا إلى عدم إدراكه «ما إذا كان هناك حل فعلي للمشكلة» طالما أن الكوكايين يجد من يستهلكه.