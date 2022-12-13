المكسيك تحتفل بعيد شفيعتها سيدة غوادالوبي

القاهرة - بوابة الوسط

أحيت المكسيك، الإثنين، عيد شفيعتها سيدة غوادالوبي، في احتفالات استقطبت 11 مليون شخص شاركوا في مسيرة بشوارع العاصمة.

وزار «خمسة ملايين» مؤمن معبد العذراء غوادالوبي خلال أربع وعشرين ساعة، على ما أظهرت أرقام تقديرية وفرتها رئيسة بلدية مكسيكو سيتي كلوديا شينباوم، من دون تأكيد هذه الأرقام من مصدر مستقل، وفق «فرانس برس».

وأشارت شينباوم في تصريح صحفي إلى أن هذه المراسم تشكل وفق الشرطة أحد الاحتفالات التي تستقطب «العدد الأكبر من الأشخاص».

والعام 2020، جرى تعليق الاحتفالات بعيد سيدة غوادالوبي التي عادة ما تُنظم في 12 ديسمبر، بينما أقيمت العام 2021 مع فرض قيود مرتبطة بالجائحة. وسنة 2019، استقبل المعبد الواقع في شمال العاصمة مكسيكو أكثر من عشرة ملايين زائر.

وخلال ساعات، الإثنين، الأولى، أدى المؤمنون في مختلف أنحاء المكسيك ودول أميركا اللاتينية الأخرى أغنيات بأسلوب مارياتشي الموسيقي.

وفي التقاليد الكاثوليكية، ظهرت «مورينا» (سيدة غوادالوبي) العام 1531 على خوان دييغو من السكان الأصليين.

- «إل تشابو» يطلب بإعادة محاكمته

وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن باحتفالات العام 2022 لتزامنها مع الذكرى المئوية الثانية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال بايدن في بيان إن «هذه الذكرى المئوية الثانية تنطوي على أهمية كبيرة لتزامنها مع عيد سيدة غوادالوبي، وهي ذكرى تحمل أهمية دينية وثقافية كبيرة لملايين المكسيكيين والأميركيين من أصل مكسيكي».