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قلوب الصغار والكبار تميل إلى نماذج السيارات الصغيرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 ديسمبر 2022, 04:55 مساء
قلوب الصغار والكبار تميل إلى نماذج السيارات الصغيرة
يهتم البالغون أيضا بجمع نماذج السيارات الصغيرة (أ ف ب)
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لا تزال النماذج المصغرة من السيارات لعبا مسلية وبسيطة وزهيدة الثمن لا غنى عنها لدى الكثير من الأطفال، صمدت مع تغير الأزمنة، ولو أنها باتت أكثر تطورا وأصبحت تجتذب الكبار أيضا لا الأولاد وحدهم.

فالصغيران الباريسيان نيل (3 سنوات) وسون (5 سنوات) وزعا سياراتهما الصغيرة في كل أنحاء المنزل، حتى في الحمام، حيث لا يترددان في تحويل فرشاة الأسنان أداة لتنظيف عجلات مركباتهما المتنوعة. وبعدما كانت سيارة الشرطة الأحب إلى قلبيهما، أطاحت بها تباعا شاحنة القمامة ثم الحافلة فالقطار الفائق السرعة، ثم رست تفضيلاتهما على شاحنة القطار، على ما توضح والدة الصبيين يوليا أموسوفا، حسب «فرانس برس».

وتشرح أستاذة علم النفس في جامعة «ميامي» دوريس بيرغن أن «نماذج السيارات الصغيرة، كالكثير من الألعاب الأخرى، تشبه بالنسبة إلى الأطفال ما يحبه الكبار وما يستخدمونه». وتلاحظ بيرغن أن هذه النماذج «قد توفّر المتعة التي توفرها قيادة السيارة، إذ تجعل الأطفال يشعرون بالقوة وبأنهم يفعلون أمورا مهمة».

ويجسد نيل وسون عمليا هذا التحليل، ويؤكدان صحته، إذ إن سيناريو اللعب المفضّل لديهما هو.. «الاختناقات المرورية، والتزمير بأعلى صوت ممكن»، على ما تشرح والدتهما. وتروي «اشترينا لهما أولها»، ثم كرّت السبحة، وتكفّل الأقارب بالبقية، فهذه هدايا من أبناء أعمامهما، وتلك من هذا أو ذاك من أفراد العائلة، ولا يخلو الأمر من شاحنة وجداها في الشارع، إلى أن «لم يعد في البيت متسع، فتوقفنا»، على قولها.

هدية صغيرة
ويوضح الناطق باسم سلسلة متاجر «جويه كلوب» (JouéClub) فرانك ماتيه أن كثيرا من الأهل يشترون نماذج السيارات لأولادهم لصرف انتباههم عن مطالب أخرى. ويقول «عندما يكونون في أحد متاجرنا، يطلب الصبي أو الفتاة الصغيرة لعبة ما، فيرتأي الوالدان ابتياع هذه الهدية الصغيرة التي لا يتجاوز ثمنها بضعة يوروهات، وبها يجتنبان النقاش». ولكن مع اقتراب عيد الميلاد، تتصدر المرائب الفخمة واجهات المتاجر كأحد الهدايا المحتملة.

ويرى ماتيه أن السيارات التي يتم التحكم بها مِن بُعد هي أيضا «هدية جميلة جدا (...) وتتوافر فيها قدرات أكثر للفئات العمرية الأكبر».

وبلغ حجم سوق نماذج السيارات 3,7 مليار يورو العام 2021 في 12 دولة كبرى خارج آسيا. وإلى جانب «مرسيدس» و«بورشه»، تسجّل السيارات المستوحاة من أفلام «كارز» من إنتاج «بيكسار» أو ألعاب «ماريو كارت» من «نيننتندو» مبيعات كبيرة أيضا.

البالغون الطفوليون
وفي شركة «ماتيل» الأميركية لصناعة الألعاب، المصنفة أولى عالميا في قطاع نماذج السيارات من خلال علامتي «ماتش بوكس» (للسيارات الواقعية) و«هوت ويلز» (لسيارات السباقات)، حققت إيرادات مبيعات هذه الألعاب مستوى قياسيا العام 2021 إذ تجاوزت 1,2 مليار دولار (بزيادة 13 في المئة على أساس سنوي).

ويقول نائب رئيس «هوت ويلز» روبرتو ستانيتشي إن الشركة التي أدرجت مركبات «تيسلا» ضمن تشكيلاتها «نحن نتابع باستمرار اتجاهات السيارات للحصول على تصميمات مبتكرة، ولكن أيضا لنعكس ثقافة السيارات الراهنة».

أعلنت شركة «هوت ويلز» في مطلع ديسمبر توسعة أكبر مصنع لها في ماليزيا، والذي ينتج أصلا تسعة ملايين سيارة أسبوعيا، ومن المفترض أن يرتفع عدد العاملين فيه قريبا إلى 4300 موظف.

ورأى المسؤول في شركة «ماجوريت» (المملوكة لمجموعة الألعاب الألمانية العملاقة «سيمبا ديكي») ماتيو أومبير أن «ثمة تسارعا (في قطاع نماذج السيارات) في مرحلة ما بعد كوفيد».

وتُصنع هذه السيارات في تايلاند من مزيج معدني مغطى بالطلاء ثم بالزينة، بما يوفر لها صلابة تقيها ضربات الصغار الفتاكة.

وتشير مديرة التسويق فيب «ماجوريت» إيف واسرمان أن «السوق تطورت لتصبح سوقا للبالغين الطفوليين». وتؤكد في هذا الصدد أن «الشباب حتى سن 35 عاما لا يخجلون على الإطلاق من شراء الألعاب»، ويكونون عادة من هواة الجمع. وباتت الدفعتان اللتان تنتجهما الشركة سنويا تتضمنان المزيد من المركبات المصممة مباشرة للبالغين.

أما شركة «هوت ويلز» فأطلقت رموز «إن إف تي» غير القابلة للاستبدال، وهي منتجات رقمية تمثل سياراتها مصحوبة بشهادة تثبت أصالتها، وتبلغ أسعار تلك النادرة منها المعروضة للبيع أكثر من مليون دولار.

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