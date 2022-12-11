  • Alwasat News
Atwasat

تراجع في إقبال الفرنسيين على لحم الخيول

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 11:50 صباحا
تراجع في إقبال الفرنسيين على لحم الخيول
صورة لجزار يعمل على تقطيع لحم حصان في مارسيليا، 21 فبراير 2013 (أ ف ب)
alwasat radio

تراجع إقبال الفرنسيين على لحم الخيول، وسُجّل انحفاض كبير في عدد الأحصنة التي تُنحَر في المسالخ إذ اقتصر على 5252 رأسًا العام 2021 بعدما كان يتجاوز 20 ألفًا العام 2013، على ما أفادت جهات معنية بالقطاع.

ويتزايد سنويًا انخفاض استهلاك لحم الخيل في فرنسا، ولاحظ رئيس قسم الخيول في شركة «إنتربيف» التي تربي خيول الجر في منطقة لو بجنوب غرب فرنسا غي أريستييه في تصريح لوكالة «فرانس برس» أن نحو 10 في المئة من الفرنسيين تناولوا شريحة من لحم الخيل العام 2021.

وشرح أريستييه أن تراجع الاستهلاك يعود «إلى نقص الخيول (...) وإغلاق عدد كبير من الجزارين محالهم».

عذاب مروع
ورأى معهد الحصان والفروسية أن الانخفاض الحاد في الاستهلاك يرجع أيضًا إلى ارتفاع سعر هذا النوع من اللحوم، وأشارت الناطقة باسم المعهد ماتيلد دولاند إلى أن «متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخيل العام 2021 بلغ 18,50 يورو، في حين يباع الكيلوغرام الواحد من لحم البقر لقاء 15,30 يورو ومن لحوم الدواجن بسعر 8,50 يورو».

وصدّرت فرنسا 5207 رؤوس من الخيول الحية المخصصة للذبح في العام 2021، معظمها من المهور، خصوصًا إلى إيطاليا وإسبانيا.

وشرحت دولاند أن «القليل الذي يُستهلك في فرنسا يأتي من الاتحاد الأوروبي وأميركا الجنوبية والأرجنتين والأوروغواي».

وقالت النجمة السينمائية السابقة والناشطة في مجال الرفق بالحيوان بريجيت باردو «يؤسفني أن تكون فرنسا من آخر الدول التي يؤكل فيها لحم الخيول». وأضافت: «لا نستمر فقط في ذبح الخيول لأكلها، لكننا أيضًا نجعلها تعاني عذابًا مروعًا بشحنها إلى بلدان لا تزال الخيول تؤكل فيها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء

الأرجنتين وهولندا يتجاوزان «معركة نورنبرغ» بـ18 بطاقة صفراء
لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا

لاعبو ومدرب المنتخب المغربي: فخورون بما حققنا.. وسنطارد حلمنا
أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال

أول منتخب عربي وأفريقي.. المغرب يتأهل إلى نصف نهائي المونديال
التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟

التقارب بين السعودية والصين.. هل تقول الرياض وداعًا لـ«واشنطن»؟
بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري

بالصور.. هدف المغرب الأول عن طريق يوسف نصيري
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: نجاح تنظيم بطولة كأس العالم في قطر
منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة

منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة
لاعب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها

لاعب ليبيا السابق عريبي: ليست هذه البرازيل التي نعرفها
ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال

ميسي: نشعر أن روح مارادونا معنا في المونديال
قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»

قصص المهاجرين محور الجزء الثاني من «ليتل أميركا»
«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟

«هذا المساء»: النواب يرفعون مرتبات الشعب.. فمن ينفذ وكيف؟
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة المحلة والأولمبي في «دورينا»
دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين

دعوى قضائية: تأثير لعبة «فورتنايت» على الصحة يشبه الهيرويين
«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم

«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم
«خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا

«خلافات الساسة» تخفي «خروقات السلاح» في ليبيا
كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية

كاركاتير خيري - القمة الخليجية الصينية
هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟

هل تعاود العملات النهوض.. بعد هيمنة الدولار على الأسواق في 2022؟
علماء يكتشفون حمضا نوويا يعود إلى مليونَي عام

علماء يكتشفون حمضا نوويا يعود إلى مليونَي عام
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
حصانة قضائية لملك إسبانيا السابق في دعوى من عشيقته
حصانة قضائية لملك إسبانيا السابق في دعوى من عشيقته
سان فرانسيسكو تدرس السماح لشرطتها باستخدام «روبوتات قاتلة»
سان فرانسيسكو تدرس السماح لشرطتها باستخدام «روبوتات قاتلة»
سلطات إنديانا الأميركية تتهم «تيك توك» بتضليل مستخدميها
سلطات إنديانا الأميركية تتهم «تيك توك» بتضليل مستخدميها
السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»
السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»
تحديد هوية طفل أميركي عثر على جثته داخل علبة قبل 65 سنة
تحديد هوية طفل أميركي عثر على جثته داخل علبة قبل 65 سنة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في يوم الطفل العالمي.. معالم ليبية بارزة تكتسي باللون الأزرق
في يوم الطفل العالمي.. معالم ليبية بارزة تكتسي باللون الأزرق...
في أستراليا.. عراة على الشاطئ للتوعية بسرطان الجلد
في أستراليا.. عراة على الشاطئ للتوعية بسرطان الجلد...
اليابان تكافح انتحار الشباب بـ«ورق المراحيض»
اليابان تكافح انتحار الشباب بـ«ورق المراحيض»...
السلفادور تبدأ الحرب على العصابات
السلفادور تبدأ الحرب على العصابات...
احتلال مطعم لندني شهير.. لـ«أسباب مناخية»
احتلال مطعم لندني شهير.. لـ«أسباب مناخية»...
المزيد
تراجع في إقبال الفرنسيين على لحم الخيول
تراجع في إقبال الفرنسيين على لحم الخيول...
منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة
منظمة تقاضي وزارة الدفاع البريطانية بسبب شعر الدببة...
إمارة صغيرة تتحول إلى عاصمة مشاهير العالم الافتراضي.. ما السر؟
إمارة صغيرة تتحول إلى عاصمة مشاهير العالم الافتراضي.. ما ......
تحديد هوية طفل أميركي عثر على جثته داخل علبة قبل 65 سنة
تحديد هوية طفل أميركي عثر على جثته داخل علبة قبل 65 سنة...
السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»
السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط