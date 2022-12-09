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السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 ديسمبر 2022, 11:00 صباحا
السجن 4 سنوات «أخرى» للبريطاني «مغتصب الموتى»
صورة غير مؤرخة لديفيد فولر وزعتها شرطة كِنت في إنجلترا في 4 نوفمبر 2021 (أ ف ب)
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أظهر الستيني ديفيد فولر تماسكه، خلال إصدار محكمة لندنية حكما «جديدا» بسجنه أربع سنوات لاتهامه بممارسة الجنس مع أكثر من مئة جثة لنساء داخل مشارح مستشفيات، بين عامي 2007 و2020.

وصدرت أحكام الإدانة الجديدة هذه، الأربعاء، في المرحلة الأخيرة من هذه القضية «غير المسبوقة» في القضاء البريطاني، حسب «فرانس برس».

وفي ديسمبر 2021، تلقى هذا الكهربائي (68 عاما) حُكما بالسجن المؤبد لارتكابه أفعالا مماثلة على عشرات النساء المتوفيات ولقتله امرأتين شابتين عام 1987.

- بريطاني يعتدي جنسيا على جثث عشرات النساء

وفي المجموع، اعتدى ديفيد فولر جنسيا على جثث «ما لا يقل عن 101 امرأة وفتاة، مع أنّ هويات عشر من هؤلاء لم تُحدد وربما لن يتم ذلك مطلقا»، على ما أكد المدعي العام خلال الجلسة. وفيما كانت تبلغ أصغر الضحايا تسع سنوات كانت أكبرهنّ في سنواتها المئة.

وقال القاضي أثناء النطق بالحكم الإضافي الذي صدر في حق فولر «ستقبع في السجن حتى آخر يوم من حياتك».

وعند التطرق إلى الوقائع، أشار المدعي العام إلى أنّ هذه قضية «غير مسبوقة في تاريخ القضاء البريطاني».

كهربائي في المستشفى
وكان فولر يعمل كهربائيا لدى مستشفيين في جنوب إنجلترا ضمن دوامات ليلية تحديدا، فغالبا ما كان يبقى بمفرده بعد مغادرة الموظفين، فتمكّن تاليا من الوصول بسهولة إلى المشارح والثلاجات حيث توضع الجثث.

ولم تُكشف أفعال فولر مدى أكثر من عشر سنوات، إلا أن الشرطة استطاعت في ديسمبر 2020 بفضل تقنيات الحمض النووي أن توقفه على أنه المشتبه فيه بجريمة قتل امرأتين شابتين عام 1987 في تونبريدج ويلز (جنوب شرق إنجلترا). واعتدى فولر على الشابتين جنسيا وخنقهما.

وأثناء تفتيش منزله، عثر المحققون على كمية كبيرة جدا من الصور الإباحية، إضافة إلى مقاطع فيديو صوّرها أثناء الاعتداءات التي كان يرتكبها في المشارح.

تحقيق مستقل
وقبل صدور الحكم الأربعاء، كانت لأفراد عائلات الضحايا مداخلات أمام المحكمة، ومن بينهم ابنة إحدى الضحايا التي أشارت إلى أنها تشعر بـ«اشمئزاز كبير»، واصفةً فولر بـ«الوحش».

وقال شقيق ضحية أخرى إنّ «ديفيد فولر لطّخ كل ذكرى أحملها عن أختي، لأنّ كل ما يمكنني التفكير فيه هو ما فعله بها في الوقت الذي يُفترض أن تكون قد ارتاحت».

وفي الشهر الفائت، مُنحت عائلات الضحايا تعويضات مالية عن الصدمة التي تعرضوا لها جراء هذه القضية.

ووجهه القاضي حديثه إلى ديفيد فولر، قائلاً له «لم تبالِ بكرامة الموتى. وأفعالك المنحرفة تجاه من قتلت والنساء اللواتي اعتديت عليهنّ بعد موتهنّ تظهر أنّك منعدم الضمير».

 بوريس جونسون يعلق
وأثارت هذه القضية الذعر في المملكة المتحدة، مما دفع أعضاء مجلس اللوردات للمطالبة بتشديد العقوبة على كل من يعتدي جنسياً على جثث. وحالياً، يُعاقب من يرتكب أفعالاً مماثلة بالسجن عامين.

وعلّق رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون على إدانة فولر بجريمتي القتل اللتين تعودان إلى عام 1987، فيما أطلق وزير الصحة آنذاك ساجيد جافيد تحقيقاً مستقلاً لمعرفة كيف تمكّن الرجل الستيني من الاعتداء جنسياً على جثث داخل مستشفيات عامة لفترة طويلة من دون أن يدرك أحد ما يحصل. ومن المتوقع أن تصدر نتائج التحقيق في العام المقبل.

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