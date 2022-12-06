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مقتل مكسيكية حامل إثر بقر بطنها لسرقة جنينها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 01:42 مساء
مقتل مكسيكية حامل إثر بقر بطنها لسرقة جنينها
شرطيون مكسيكيون في ولاية غواناخواتو، 24 مايو 2022 (أ ف ب)
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توفيت امرأة مكسيكية حامل بعد أن بقر بطنها مهاجمان لسرقة جنينها، على ما أعلنت السلطات، الإثنين.

وقال مكتب المدعي العام بولاية فيراكروز (شرق المكسيك)، في بيان إن السلطات أوقفت منفذي الجريمة المفترضين اللذين وُجد بحوزتهما مولود جديد، وفق «فرانس برس».

ومثل المشتبه بهما، وهما رجل وامرأة، أمام قاض، الإثنين، بتهمة خطف امرأة وقتلها.

وقال مسؤول على صلة بالتحقيق، طالبا عدم كشف اسمه، إن المشتبه بهما بقرا بطن الضحية لاستخراج الجنين لأن المهاجِمة لم تكن قادرة على إنجاب أطفال.

وجرى الإيقاع بالضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وعدها بتقديم ملابس لطفلها، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن أقارب لها، مشيرة إلى أنها الحالة الثالثة من نوعها في السنوات الأخيرة.

وقُتلت أكثر من 3700 امرأة في المكسيك بالعام 2021، مع تصنيف حوالى ألف من هذه الحالات على أنها ناتجة عن جرائم قتل نساء، بحسب أرقام رسمية.

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