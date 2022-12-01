محكمة هولندية تمنع سلطات مقاطعة من استهداف ذئب بكرات طلاء

القاهرة - بوابة الوسط

منعت محكمة هولندية موقتا، الأربعاء، سلطات إحدى المقاطعات من استهداف ذئب اقترب من زائري حديقة حيوانات وطنية بكرات من الطلاء، مؤكدة الحاجة إلى إجراء مزيد التحقيقات.

وتعتبر الذئاب حيوانات محمية في الدول الأوروبية، مما يعني أن إزعاجها أو اصطيادها ممكن فقط في حال حيازة إذن خاص، وفق «فرانس برس».

وكانت مقاطعة خيلديرلاند (وسط) أصدرت في أوائل نوفمبر استثناء يتيح لشرطتها استخدام مسدسات تطلق كرات من الطلاء عقب اقتراب ذئب ربما صغير جدا، من زوار حديقة هوغ فيلوي الوطنية.

وأكدت سلطات المقاطعة أن الحيوان أظهر سلوكا «منحرفا»، إلا أن منظمة «فونابسغرمينغ» (حماية الحياة البرية) التي تعتبر أن الفضول الذي تتمتع به صغار الذئاب هو تصرف عادي، لجأت إلى القضاء.

وأشار قرار المحكمة الذي يحظر استخدام مسدسات كرات الطلاء تجاه هذا النوع المحمي، إلى أن سلطات المقاطعة «لم تثبت بصورة كافية الحاجة إلى الاستثناء الذي أصدرته، كما أنها لم تجر أبحاثا كافية عن حلول بديلة».

وذكرت المحكمة في بيان أن «من غير الواضح مثلا ما إذا كان الذئب نفسه يقترب من الزوار أو كان مجرد ذئب صغير فضولي».

وأشارت المحكمة إلى أن حلولا أخرى كإقفال قسم من حديقة الحيوانات أمام الزوار «لم تؤخذ بتأن»، مضيفة «بما أن المسدس تجريبي، لا ندرك ما إذا كانت كرات الطلاء ستؤذي الذئب وما إذا كانت ستجعله منبوذا في مجموعته».

الصيد الجائر

وسيُحظر استهداف الذئب بكرات الطلاء لستة أسابيع أقله، إلى حين الوقوف على رأي مقاطعة خيلدرلاند في ما يتعلق باعتراضات «فونابسغرمينغ». ولم يتضح بعد متى ستتخذ سلطات المقاطعة قرارها.

- ذئب يشتبه في أنه قتل حيوان كنغر في بلجيكا

وعادت الذئاب بوتيرة بطيئة إلى أوروبا الغربية خلال السنوات الأخيرة، بعدما أدى الصيد الجائر والتطوران الصناعي والمدني إلى شبه انقراضها منذ مطلع القرن العشرين.

إلا أن عودة الذئاب أحدثت توترات وتحديدا بين صفوف المزارعين. وقتلت الذئاب نحو 30 رأسا من الأغنام في مقاطعة درينته الشمالية في سبتمبر، بحسب وكالة (BIJ12) التي تتولى رصد أي أضرار تتسبب بها الذئاب في هولندا.

وتشير تقديراتها إلى وجود أربع مجموعات من الذئاب و11 ذئبا منفردا حاليا في هولندا.