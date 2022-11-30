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كوريا الجنوبية تسلم نيوزيلندا امرأة يشتبه في قتلها طفلين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 01:30 مساء
كوريا الجنوبية تسلم نيوزيلندا امرأة يشتبه في قتلها طفلين
مركز للشرطة في أوكلاند النيوزيلندية، 19 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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أعلنت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، تسليمها نيوزيلندا امرأة يشتبه في قتلها طفلين عُثر على رفاتهما داخل حقائب.

وسُلّمت المرأة البالغة 42 عامًا، وهي نيوزيلاندية من أصل كوري يُشتبه في أنها والدة الطفلين المقتولين، بالإضافة إلى الأدلة الأبرز في القضية إلى السلطات النيوزيلندية، مساء الإثنين، على ما أشارت وزارة العدل بكوريا الجنوبية في بيان. وأضافت «نأمل في التوصل إلى الحقيقة بهذه القضية بعد مسار قضائي عادل وصارم في نيوزيلندا»، وفق «فرانس برس».

وأوقفت الشرطة في كوريا الجنوبية المرأة في مدينة أولسان الساحلية خلال سبتمبر بعد أسابيع على عثور السلطات النيوزيلندية على رفات الطفلين اللذين يُعتقد أنهما كانا يبلغان عند قتلهما سنة 2018 سبعة أعوام وعشرة أعوام.

وعرضت وسائل إعلام محلية في سبتمبر لقطات تظهر المرأة التي أشارت الشرطة إليها بـ«لي» وهي تخرج من مركز للشرطة في أولسان برفقة محققين وتغطي رأسها بمعطف.

وردا على أسئلة الصحفيين، قالت المرأة بإلحاح «لم أرتكب هذه الجريمة».

وعُثر على رفات الطفلين في أغسطس داخل حقائب كانت من بين أغراض تخلّى أصحابها عنها في أوكلاند واشترتها إحدى العائلات في مزاد.

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وأوضحت الشرطة النيوزيلندية أن الجثتين بقيتا في الحقائب ربما لسنوات عدة، مما يعقّد التحقيق في القضية.

وأكدت السلطات مرارا أن الأسرة التي عثرت على الجثتين لا علاقة لها بالحادثة فيما تتلقى دعما نفسيا لمساعدتها على التعافي من الصدمة التي أحدثها عثورها على الرفات.

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