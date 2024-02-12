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الكوني يتابع مع السايح الخطوات التنفيذية لإجراء الانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 فبراير 2024, 03:36 مساء
الكوني يتابع مع السايح الخطوات التنفيذية لإجراء الانتخابات البلدية
الكوني والسايح في لقاء بالعاصمة طرابلس، 12 فبراير 2024. (المجلس الرئاسي)
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قدم رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، إحاطة حول استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات المجالس البلدية، وذلك خلال لقاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الاثنين.

وأكد الكوني «استمرار دعم المجلس الرئاسي للجهود التي تبذلها المفوضية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الذي يسهم في انتخاب من يقدم الخدمات للمواطنين في بلدياتهم»، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

مرحلة الربط في الانتخابات البلدية
وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في مطلع يناير الماضي، بدء التحضير لإنجاز المرحلة الأولى من عملية انتخاب المجالس البلدية المتمثلة في مرحلة الربط، التي تتطلب من المواطنين الراغبين في إدراج أسمائهم في سجل ناخبي الانتخابات البلدية أن يربطوا أرقام هواتفهم بأرقامهم الوطنية، حتى تتمكن منظومة تسجيل الناخبين من قبول طلبات تسجيلهم في مرحلة تسجيل الناخبين التي ستعلن في حينها.

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وفي نهاية يناير الماضي، جدد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي التأكيد على «استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عامة للانتخابات الليبية»، مشيدا «بمستوى الاستعدادات التي بدت عليها المفوضية ما يؤهلها لتنفيذ انتخابات ترقى إلى المعايير والمبادئ المتعارف عليها دوليا».

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