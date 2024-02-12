«الأرصاد» يحذر: أمطار غزيرة على المناطق من الخليج إلى درنة الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار جيدة على مناطق الشمال الشرقي يوم الأربعاء المقبل، تكون غزيرة أحيانا على مناطق الخليج وسهل بنغازي والمرج والجبل الأخضر ودرنة.

وتصاحب موجة الأمطار خلايا من السحب الرعدية، وقد تتجمع المياه في الأماكن المنخفضة مع احتمال جريان بعض الأودية، حسب التنبيه الجوي المنشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك» اليوم الإثنين.

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وقال المركز، في نشرة الأحوال الجوية الصادرة عنه اليوم، إن السحب ستتكاثر غدا الثلاثاء في معظم المناطق من الخليج إلى امساعد، مع سقوط أمطار متفرقة، وتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و20 درجة مئوية.