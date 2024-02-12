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بالصور: حادث مروري بطريق السريع جسر أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 فبراير 2024, 11:58 صباحا
بالصور: حادث مروري بطريق السريع جسر أبوسليم
آثار حادث مروري بطريق السريع جسر أبوسليم باتجاه الشرق، 12 فبراير 2024. (مديرية أمن طرابلس)
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أعلنت مديرية أمن طرابلس وقوع حادث مروري بين مركبتين نتيجة السرعة والتهور بالعاصمة طرابلس.

وقالت المديرية، في بيان، إن الحادث وقع «بطريق السريع جسر أبوسليم» باتجاه الشرق، وفق الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». 

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ولم يوضح البيان الخسائر البشرية والمادية للحادث، في حين أظهرت صور نشرتها المديرية بعضا من جوانب الأضرار التي أصابت السيارتين.

إزالة المركبات المتضررة
حسب مديرية أمن طرابلس، لم يستطع سائق السيارة الأولى التحكم بالسرعة واصطدم بالمركبة الأخرى، وفق بيان المديرية، التي أشارت إلى العمل على إزالة المركبات وتسهيل حركة السير من قبل رجال المرور.

وفي نوفمبر الماضي، كشفت أرقام رسمية وفاة 9245 شخصا وإصابة 11532 إصابة بليغة خلال خمس سنوات (2018-2022 ) وبلغ عدد المركبات المتضررة خلال الفترة المذكورة 39618 مركبة بقيمة تقديرية بلغت 218 مليون دينار ليبي.

آثار حادث مروري بطريق السريع جسر أبوسليم باتجاه الشرق، 12 فبراير 2024. (مديرية أمن طرابلس)
آثار حادث مروري بطريق السريع جسر أبوسليم باتجاه الشرق، 12 فبراير 2024. (مديرية أمن طرابلس)
آثار حادث مروري بطريق السريع جسر أبوسليم باتجاه الشرق، 12 فبراير 2024. (مديرية أمن طرابلس)
آثار حادث مروري بطريق السريع جسر أبوسليم باتجاه الشرق، 12 فبراير 2024. (مديرية أمن طرابلس)
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