السوق الرسمية: انخفاض الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار مقابل 6.11 دينار أمس، حسب جدول أسعار الصرف المعلن من مصرف ليبيا المركزي.

واستقر متوسط سعر صرف الدولار عند 4.83 دينا، بينما ثبت متوسط سعر صرف اليورو عند 5.21 دينار.

أسعار صرف بعض العملات العربية أمام الدينار

أما فيما يخص العملات العربية، تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.29 أمس. واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وكذلك الدينار التونسي الذي سجل 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 01.5 دينار و0.67 دينار على الترتيب.