برلماني ألماني يلتقي سياسيين ليبيين.. أونماخت يعلق (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

قال السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، إن لقاء النائب في البرلمان الألماني «بوندستاغ» توبياس باخرله مع سياسيين ليبين «فرصة لاكتساب نظرة شاملة وواسعة النطاق حول الوضع السياسي في ليبيا والمبادرات الحالية المستهدفة لتعزيز التقدم السياسي.

وأضاف أونماخت، في تغريدة عبر منصة «إكس»: «نحن ملتزمون بدعم العملية الديمقراطية وتعزيز الاستقرار في ليبيا».

لقاءات البرلماني الألماني في ليبيا

ويوم الأحد، أجرى البرلماني الألماني سلسلة لقاءات في طرابلس، حيث التقى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مع البرلماني الألماني، وحضَّ باتيلي «شركاء ليبيا الإقليميين والدوليين على ضرورة القيام بـ«دور بناء» في دعم تسوية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون لحل الأزمة السياسية المستعصية».

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كما التقى النائب الألماني في وقت سابق مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي لبحث «سبل دفع العملية السياسية، ومخرجات عمل لجنة (6+6) في صياغة القوانين الانتخابية، وآخر التطورات المنجزة في مشروع المصالحة الوطنية»، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.



كما بحث باخرله مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة مسعود عبيد رؤية المجلس حول مقترح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وسبل الوصول إلى انتخابات نزيهة على أسس قانونية متفق عليها من الجميع، فضلا عن تبعات القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة «6+6».

من لقاء البرلماني الألماني مع السياسيين الليبيين، 12 فبراير 2024. (إكس)

من لقاء البرلماني الألماني مع السياسيين الليبيين، 12 فبراير 2024. (إكس)