إصابة طفلين جراء انفجار مخلفات حرب بمنطقة طريق المطار في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إصابة طفلين جراء انفجار مخلفات حرب بطريق المطار في العاصمة طرابلس.

ونقل الطفلان إلى أحد المستشفيات لتلقي العمليات، وكُلف مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بتمشيط المنطقة وإزالة المواد المتفجرة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأحد.

انتشال مخلفات الحرب

ونفذ أعضاء فريق تفكيك المتفجرات عمليات المسح والتمشيط في مكان الواقعة، وانتشلوا عددا من مخلفات الحرب، وفق البيان.

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ونُقلت المتفجرات إلى المكان المخصص للتخزين إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخلص منها بشكل آمن.