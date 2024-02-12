«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من طرابلس إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل من طرابلس إلى سرت، تتراوح سرعتها مساء الغد بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى ثلاثة أمتار.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة صباح الغد.

• الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 05 و25 عقدة تصل مساء الغد إلى 30 عقدة على الساحل من الخمس إلى مصراتة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.