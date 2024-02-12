حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 12 فبراير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب بداية من الليلة على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين تراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و29 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

تتكاثر السحب بداية من الليلة مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط غدا على معظم المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

تتكاثر السحب غدا على معظم المناطق مع سقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة يوم الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية، مما قد يتسبب في جريان الأودية المحلية والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و27 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا يوم الأربعاء.