المنفي يبحث مع «تجمع نواب مصراتة» ملفي الانتخابات والانسداد السياسي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأحد، مع «تجمع نواب مدينة مصراتة» الانسداد السياسي والانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة منسق التجمع أبوالقاسم قزيط في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الاجتماع تناول كيفية التعامل مع الجمود السياسي، والبحث عن خيارات للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.

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وأشار قزيط إلى تطرق الاجتماع إلى «حالة الاستعصاء التي تواجه البعثة الأممية في جمع الفرقاء على طاولة خماسية، وكيفية الدفع بحلول سياسية ليبية بعد تعثر المبادرة الأممية»، كما وجه التجمع دعوة للمنفي لزيارة مدينة مصراتة.

وفي نوفمبر الماضي، أطلق المبعوث الأممي عبدالله باتيلي مبادرة من أجل عقد قمة بين الأطراف الرئيسية الخمسة في الأزمة الليبية، للاتفاق على المسائل العالقة بشأن الانتخابات، لكنه انتقد في إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن مواقف بعض القادة الليبيين الذين «يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزامًا قاطعًا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد»، مشيرًا إلى أنهم لم «يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطًا للمشاركة».