خلال افتتاح معرض «آزر».. الحويج يؤكد ضرورة دعم المشاريع الصغرى

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج، اليوم الأحد، ضرورة دعم المشاريع الصغرى وتبنيها من أصحاب الأعمال وتشجيعها للنهوض بالصناعة المحلية.

جاء ذلك خلال مشاركة الحويج في افتتاح معرض «آزر» لدعم المشاريع الصغرى الذي تنظمه بلدية طرابلس المركز وغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس بمشاركة أكثر من 30 مشروعا في مختلف المجالات، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد.

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ورحب الوزير بالمشروعات والأفكار الجديدة التي يقدمها الشباب للحصول على الدعم، مؤكدا ضرورة دعم المشاريع الأسرية داخل المنازل التي تستهدف ربات البيوت، وطالب غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق بتبني مجموعة من أصحاب المشاريع الصغرى ودعمهم.

التعريف بقطاع المشاريع الصغرى

ويهدف المعرض المقام بفندق «كورنثيا» إلى التعريف بقطاع المشاريع الصغرى وتبادل الأفكار والتجارب بين أصحاب المشاريع ورواد الأعمال وإيجاد أدوات تمويل تساعد على دعم وتطوير القطاع.

وحضر فعاليات افتتاح المعرض عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سعد الحنيش ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى سالم ومدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بوزارة الحكم المحلي أحمد النماري ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور أبوستة.

من مشاركة الحويج في فعاليات افتتاح معرض «آزر» لدعم المشاريع الصغرى، 11 فبراير 2024. (وزارة الاقتصاد)

من مشاركة الحويج في فعاليات افتتاح معرض «آزر» لدعم المشاريع الصغرى، 11 فبراير 2024. (وزارة الاقتصاد)

من مشاركة الحويج في فعاليات افتتاح معرض «آزر» لدعم المشاريع الصغرى، 11 فبراير 2024. (وزارة الاقتصاد)