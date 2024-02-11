شاهد في «وسط الخبر».. دمج الحكومتين: مقترح مصري وموافقة تركية

القاهرة - بوابة الوسط

تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاعة على قناة «الوسط» (wtv)، مساء الأحد، الضوء على آخر التطورات في العملية السياسية ومن بينها مقترح دمج الحكومتين الذي كشف البرنامج أن «مصر قدمته ووافقت عليه تركيا».

وأثير مقترح دمج الحكومتين منذ العام الماضي، حينما توقع نائب رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» رمضان أبوجناح في أغسطس إعلان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي دمج «حكومة الوحدة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد للمضي نحو الانتخابات.

لكن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال إن «دمج الحكومتين أمر مرفوض وغير وارد»، وبدلًا من ذلك اعتبر أن «تشكيل حكومة موحدة أمر ضروري لإجراء الانتخابات».

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