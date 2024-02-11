حصر 350 منزلًا تضرر جراء المياه الجوفية بزليتن (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قال وكيل وزارة الإسكان والتعمير بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» إن لجنة حصر وتقييم الأضرار في زليتن تسلمت نحو 350 ملفًا لمواطنين تضررت منازلهم جراء ارتفاع منسوب مياه الجوفية في المدينة.

وأوضح الوكيل في فيديو بثته بلدية زليتن على «فيسبوك»، أن اللجنة تسلمت ملفات المواطنين على مرحلتين في الأولى 200 والثانية 150، وذلك منذ باشرت عملها في الثاني من فبراير الجاري.

- لجنة حصر الأضرار في زليتن تباشر عملها

- بالصور: استئناف أعمال شفط المياه والردم في زليتن

- لجنة الأزمات في زليتن تبحث تحديد أماكن لمستشفى ميداني

- بلدية زليتن: بدء تنفيذ «حل عاجل» لخفض منسوب المياه الجوفية

وأشار إلى عمل اللجنة وفقًا لـ«نموذج للحصر» صاغته بالتعاون مع مخاتير المحلات في المناطق المتضررة ما من شأنه «تسهيل عملية الوصول إلى المنازل المتضررة».

وعرج على زيارة وزير الإسكان والتعمير رفقة رئيس وأعضاء لجنة حصر الأضرار للمناطق المتضررة في زليتن، موضحًا أن نتائج عمل اللجنة ستحيلها الوزارة فور وصولها إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل إصدار التفويضات المالية اللازمة لصرفها للمواطنيين.

وتعمل اللجنة وفقًا للقرار الوزاري رقم «35» لسنة 2024 الذي حدد مهامها في حصر وتقييم أضرار تصدع وهبوط أساسات منازل المواطنين المتأثرة بارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن. وقال عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، إن اللجنة تضم مجموعة من المهندسين المختصين، ومن المقرر أن تُنهي مهامها في غضون أسبوعين إلى شهر.