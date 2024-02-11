سقوط عصابة بنغالية تخطف أشخاصا مقابل فدية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط عصابة بنغالية تخطف أشخاصا من العمالة الوافدة من الجنسية نفسها، وتطلب فدية مالية من ذويهم.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى ورود شكوى من أحد العمالة الوافدة البنغالية ضد ثلاثة أشخاص خطفوه، وطلبوا فدية مالية من ذويه في بنغلاديش. وأفاد الشاكي بأن المتهمين الثلاثة اتصلوا بذويه عن طريق برنامج «إيمو»، ودفع ذووه مبلغا، يُقدر بـ10 آلاف دينار ليبي، لأشخاص في هذه الدولة مقابل إطلاق ابنهم.

كيف سقطت العصابة البنغالية في يد أجهزة الأمن؟

وانتقل أعضاء التحريات إلى طريق النهر، للبحث عن المنازل التي تقطن بها العمالة الوافدة من الجنسية نفسها، وأسفرت جهودهم عن تحديد ودهم المنزل الذي جرى احتجاز الشاكي فيه، وضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية البنغالية، والانتقال بهم إلى القسم.

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واعترف المتهمون بخطف العمالة الوافدة البنغالية، وطلب فدية مالية من ذوي المختطفين مقابل إطلاقهم، وتُدفع هذه المبالغ إلى أشخاص في بنغلاديش بعملة الروبية. كما اعترفوا بأنهم من ذوي السوابق الجنائية في بلادهم، ودخلوا الأراضي الليبية عن طريق الهجرة غير النظامية، فأحيلوا إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.