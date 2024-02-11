تقلبات جوية على أغلب مناطق ليبيا اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية على أغلب مناطق ليبيا، الأحد، مصحوبة برياح جنوبية نشطة على الجبل الأخضر وبعض مناطق الشمال الغربي، ما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية خاصة على الشمال الغربي.

وقال المركز، في بيان، إن أغلب مناطق ليبيا ستشهد تقلبات جوية مصحوبة برياح جنوبية نشطة إلى قوية قد تتجاوز سرعتها (70) كم/ساعة، وذلك اليوم الأحد لاسيما على الجبل الغربي وبعض مناطق الشمال الغربي.

- «الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على معظم الساحل الليبي

وتوقع المركز تكاثر السحب من حين لآخر على الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق وتشمل بعض مناطق الجنوب (فزان والمناطق المجاورة لها والواحات، قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا على هذه المناطق.