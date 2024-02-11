ضبط تاجر مخدرات بمنطقة السرتي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، السبت، ضبط أحد المطلوبين لدى النيابة العامة وبحوزته قطع الحشيش، بمنطقة السرتي في بنغازي.

وأوضحت المديرية، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، بأن قسم البحث الجنائي ضبط أحد المطلوبين خلال عملية استيقاف أمني بمنطقة السرتي.

- ضبط مروج مخدرات في بنغازي

وأفادت بأن دورية أمنية اشتبهت في المتهم، وبتفتيشه عثرت بحوزته على 17 قطعة حشيش مخدرة.

واتضح لأجهزة البحث أن المتهم مطلوب لدى مركز شرطة رأس إعبيدة ومركز شرطة بوعطني وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، فجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص.

جانب من المضبوطات بحوزة المتهم، السبت 10 فبراير 2024 (مديرية أمن بنغازي)