بالصور.. فرش طبقة الأساس الحبيبي في القاطع الرابع بالطريق الساحلي

القاهرة - بوابة الوسط

واصلت إدارة المشروعات بالطرق الرئيسية التابعة لجهاز مشروعات المواصلات العمل في صيانة وتطوير الطريق الساحلي، اليوم السبت.

وتجرى أعمال فرش طبقة الأساس الحبيبي وكذلك كشط السطح المتضرر بمنطقة كرزاز في القاطع الرابع (جسر طرابلس/ بوابة الكراريم)، وذلك للحفاظ على السلامة المرورية لمستخدمي الطريق والتقليل من خطر حوادث المرور.

والشهر الماضي، أعلنت وزارة المواصلات في حكومة الدبيبة فتح الطريق الرابط بين الطريق الساحلي (قطاع جنزور) والطريق الرئيسي (قطاع السواني - العزيزية)، بهدف حل الاختناقات المرورية.

صيانة 57 كيلو مترا في القاطع الغربي

وحتى نوفمبر الماضي، وصل إجمالي ما نفذ بالقاطع الغربي 57 كيلومترا مزدوجا، بما يشمل صيانة 3 جسور مُقامة على الأودية وتنفيذ جسرَي مشاة، وهو ما صرح به رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش.

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وأشار العبش إلى توسعة الطريق بعرض 12 مترا للمسار الواحد، مع تصميم وتنفيذ فاصل خرساني بين المسارين، والعمل على تنفيذ الإضاءة بالطاقة الشمسية.

جانب من أعمال فرش طبقة الأساس الحبيبي في القاطع الرابع بالطريق الساحلي (جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)

جانب من أعمال فرش طبقة الأساس الحبيبي في القاطع الرابع بالطريق الساحلي (جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)

جانب من أعمال فرش طبقة الأساس الحبيبي في القاطع الرابع بالطريق الساحلي (جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات)