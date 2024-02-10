استمرار العمل في تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

قال جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان اليوم السبت إن العمل مستمر في تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار في مدينة الزاوية.

وأضاف الجهاز أن الأعمال تشمل كذلك القنوات الجانبية ضمن مشروع صيانة خطي الصرف الصحي ومياه الأمطار بشارع القناعة، وذلك بتنفيذ شركة «تصاميم الأبراج» للمقاولات العامة.

- تنفيذ المرحلة السادسة من مشروع طريق حي الأندلس البحري (صور)

- لجنة حكومية تناقش وضع آلية وضوابط لتحديد العمارات المعرضة للسقوط

كما يجرى العمل على تنفيذ طبقات الرصف والتعبيد والإنارة بمشروع صيانة خطي الصرف الصحي ومياه الأمطار بشارع القرضابية أمام إذاعة الزاوية، وذلك بعد استكمال شبكات الصرف ومياه الأمطار والمياه والكهرباء في المنطقة.

من إنشاء قنوات لتصريف مياه الأمطار في الزاوية (جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان)