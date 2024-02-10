بعد توقف 10 سنوات..البدء بتنفيذ محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول مواد لتنفيذ مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية، وذلك بعد توقف الأعمال في المحطة منذ 10 سنوات تقريبًا.

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت إن المواد وصلت عبر ميناء طرابلس البحري، موضحة أن المحطة تنفذها شركة «هيونداي» الكورية، فيما تضم المحطة أربع وحدات توليد بقدرة 350 ميجاوات لكل وحدة.

وأوضح البيان أن المواد جرى شحنها في السابق إلى مصانع الشركة بكوريا لإعادة تقييمها والتأكد من كفاءة أدائها بعد توقف الأعمال بالمشروع منذ العام 2014.

العمل متواصل في محطة تحويل التحلية في سوسة

وأمس الجمعة، أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار العمل بمحطة تحويل التحلية في مدينة سوسة بجهد 11/66 كيلو فولت، لإدخالها على الشبكة بشكل نهائي.

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كما أكدت مواصلة العمل داخل محطة التوزيع المستحدثة 220/30 كيلو فولت بشط الهنشير في منطقة سوق الجمعة بطرابلس.

وأشارت الشركة إلى إجراء أعمال صيانة للأعطال الناجمة والتسربات على جسم محولات القدرة 11/30 كيلو فولت في محطة الأجر بمنطقة الكريمية في طرابلس.

من وصول مواد لتنفيذ مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية (لقطة مثبتة من فيديو: شركة الكهرباء)

من وصول مواد لتنفيذ مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية (لقطة مثبتة من فيديو: شركة الكهرباء)

من وصول مواد لتنفيذ مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية (لقطة مثبتة من فيديو: شركة الكهرباء)

من وصول مواد لتنفيذ مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية (لقطة مثبتة من فيديو: شركة الكهرباء)

من وصول مواد لتنفيذ مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية (لقطة مثبتة من فيديو: شركة الكهرباء)