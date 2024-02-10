مسؤول بشركة النقل البحري لـ«الوسط»: مصير التواتي مجهول.. ونعيش حالة فوضى بعد خطفه

القاهرة - بوابة الوسط

قال مدير إدارة التأمين والمخاطر بالشركة الوطنية للنقل البحري، محمد سعيد، إن مصير المدير التنفيذي للشركة، خالد التواتي، «مجهول» بعد انقطاع التواصل معه منذ الأسبوع الماضي.

وأضاف سعيد، خلال مداخلة مع برنامج «فلوسنا» المذاع على قناة «الوسط» (Wtv)، أن الشركة تعيش في «حالة فوضى تامة»، موضحا أنهم لم يتلقوا «أي إجراءات قبض أو استدعاء للتواتي، ما يرجح خطفه».

وناشد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، ووزارة المواصلات، وكل الجهات ذات العلاقة العمل على إرجاع خالد التواتي إلى عائلته، مشيرا إلى أن هذه هي رسالة موظفي الشركة.

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مصدر حكومي يكشف لـ«بوابة الوسط» الدافع وراء خطف التواتي

وسبق أن كشف مصدر حكومي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الدافع وراء خطف التواتي هو «عزم الشركة سداد قرض للخزانة العامة بـ200 مليون دولار»، وذلك بعد أن قرر مجلس إدارتها، الأربعاء الماضي، تكليف مديرها التنفيذي بسداد القرض، وتحويله إلى الخزانة العامة.

لكن جهة، لم تعلن نفسها، خطفت التواتي عقب اجتماع المجلس من أمام منزله يوم 31 يناير الماضي، للحيلولة دون اتخاذ أي إجراء رسمي بشأن تحويل المبلغ إلى الإيراد العام، حسبما أوضح المصدر نفسه.

بدورها، قالت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في بيان، إن حادث التواتي جاء «والشركة في منتصف تعاقدات مهمة وعالمية واستشارية وتجارية من أجل تنويع نشاطها، وبناء سفن جديدة، وزيادة مكانتها العالمية». ووصفت «القبض» على مديرها التنفيذي بأنه «عملية غير قانونية، وذلك لعدم وجود الأسس والأسباب القانونية أو معرفة الجهة المسؤولة عن الحادثة»، ولوحت بالدخول في «اعتصام مفتوح» إلى حين معرفة مصيره.