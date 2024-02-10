افتتاح المقر الجديد للسفارة الليبية في الكاميرون

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عيسى، مساء الجمعة، مقر السفارة الليبية الجديد بالعاصمة الكاميرونية (ياوندي).

والتقى عيسى، خلال زيارته الكاميرون، الوزير المنتدب بوزارة الخارجية المكلف بالكومنولث فيليكس امبايو، لبحث تعزيز وتطوير العلاقات الليبية - الكاميرونية، وذلك بحضور مديري الإدارات المعنية في الخارجية الكاميرونية، والقائم بأعمال السفارة الليبية في الكاميرون بلعيد الجبوع، وفق بيان صادر عن الخارجية الليبية.

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وتزامن افتتاح المقر مع حفل استقبال بالسفارة الليبية في ياوندي، نظمه رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، لرؤساء الأجهزة الأفريقية العليا للرقابة المالية والمحاسبة لمناسبة انطلاق فعاليات الاجتماع الـ59 للمجلس التنفيذي للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة (الأفروساي).

لقاء وكيل وزارة الخارجية مع المسؤولين في الكاميرون، 9 فبراير 2024. (وزارة الخارجية)

لقاء وكيل وزارة الخارجية مع المسؤولين في الكاميرون، 9 فبراير 2024. (وزارة الخارجية)

لقاء وكيل وزارة الخارجية مع المسؤولين في الكاميرون، 9 فبراير 2024. (وزارة الخارجية)