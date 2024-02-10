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حالة الطقس في ليبيا (السبت 10 فبراير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 09:59 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (السبت 10 فبراير 2024)
سماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض غالبية المناطق، اليوم السبت، لتقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية مثيرة للأتربة والغبار، مع تكاثر السحب من حين إلى آخر.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- حالة السماء: مغطاة بالسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.
- الرياح: جنوبية غربية إلي جنوبية، نشطة إلى قوية السرعة، مثيرة للأثربة والغبار، وتتحول مساء غد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر على زلة - مرادة وبعض المناطق المجاورة، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا.
- الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة إلى قوية غدا على مناطق الجبل الأخضر، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتتحول يوم الإثنين إلى غربية فشمالية غربية، معتدلة السرعة وتنشط أحيانا.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و25 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
- حالة السماء: قليلة السحب وتتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة علي فزان وبعض المناطق المجاورة لها.
- الرياح: جنوبية غربية إلي جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للأثربة والرمال، وتتحول مساء غد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، ولا تتجاوز 22 درجة علي غدامس والحمادة.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، وتتكاثر غدا علي الواحات، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا، وتتحول يوم الإثنين إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية.

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