الدبيبة يبحث احتياجات منطقة الرعيضات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، مساء الجمعة، احتياجات منطقة الرعيضات والمناطق المجاورة لها، والمشاكل التي تواجهها، وسبل حلها، وآلية تحسين خدماتها.

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة أهالي وأعيان الرعيضات والمناطق المجاورة لها، بحضور وزير المواصلات، ووكيل وزارة الصناعة والتعدين، ورئيس أعيان وحكماء مصراتة ونائبه، وعدد من مسؤولي البلدية، وفق ما نشرت منصة «حكومتنا» الرسمية.

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واستعرض الدبيبة جهود الحكومة في تحسين أوضاع المنطقة، مؤكدا «الاستمرار في هذه الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين».

لقاء الدبيبة مع أهالي وأعيان منطقة الرعيضات، 9 فبراير 2024. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع أهالي وأعيان منطقة الرعيضات، 9 فبراير 2024. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع أهالي وأعيان منطقة الرعيضات، 9 فبراير 2024. (حكومتنا)

لقاء الدبيبة مع أهالي وأعيان منطقة الرعيضات، 9 فبراير 2024. (حكومتنا)