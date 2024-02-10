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شركة الكهرباء: أعمال مستمرة لإنهاء إنشاءات محطتين في سوسة وطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 فبراير 2024, 01:54 صباحا
شركة الكهرباء: أعمال مستمرة لإنهاء إنشاءات محطتين في سوسة وطرابلس
من أعمال صيانة محطة الأجر بمنطقة الكريمية في طرابلس (الشركة العامة للكهرباء)
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أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار العمل بمحطة تحويل التحلية في مدينة سوسة بجهد 11/66 كيلو فولت، لإدخالها على الشبكة بشكل نهائي.

وأوضحت أن المحطة واحدة من المحطات التي جرى تجديدها بمعدات جديدة، وأن العمل جار لتشغيلها، وإدخالها على الشبكة بشكل نهائي، للحفاظ على استقرارية الشبكة، وضمان استمراريتها بالمنطقة.

استمرار العمل بمحطة توزيع مستحدثة في سوق الجمعة
وفي طرابلس، يتواصل العمل داخل محطة التوزيع المستحدثة 220/30 كيلو فولت بشط الهنشير في منطقة سوق الجمعة.

وتواصل الفرق الفنية جهودها بوتيرة متسارعة من أجل الانتهاء منها، وإدخالها على الشبكة كذلك لتحسين القدرة الكهربائية بالمنطقة.

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وأشارت الشركة إلى إجراء أعمال صيانة للأعطال الناجمة والتسربات على جسم محولات القدرة 11/30 كيلو فولت في محطة الأجر بمنطقة الكريمية في طرابلس.

وتولت هذه الأعمال الفرق الفنية بدائرة صيانة الجهد المتوسط غرب طرابلس، حيث جرت صيانة محول القدرة داخل محطة الأجر، وعلاج تسربات الزيت على جسم المحول، التي كانت تحدث بسبب تهالكه، ما كان يؤثر في استنزاف كميات كبيرة من الزيوت لإضافتها للمحول.

من أعمال تجديد محطة تحويل التحلية بسوسة (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال تجديد محطة تحويل التحلية بسوسة (الشركة العامة للكهرباء)
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