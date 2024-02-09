حملة أمنية لإزالة التعديات على الطرق في امساعد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي تشكيل قوة أمنية مشتركة لإيقاف التعديات على الطرق العامة وفتح مسارات الطرق المغلقة في امساعد وضواحيها.

وأشارت الإدارة في بيان اليوم الجمعة إلى صدور تعليمات من رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء صلاح هويدي لوقف التعديات وإنشاء قوة مشتركة من جميع فروع جهاز البحث الجنائي.

وأوضحت أن التعليمات شملت الانتقال لاختصاص امساعد وضواحيها لدعم فرع جهاز البحث الجنائي بامساعد في تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لضبط الشارع العام.

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إجراءات قانونية مع المخالفين

وأكدت الإدارة ضرورة التنسيق مع جهات الاختصاص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإزالة جميع العوائق لكي يتسنى للمواطنين الحركة بانسيابية وفق المسار القانوني للطريق العام.

وأضاف البيان أن هذه الخطة الأمنية الشاملة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية تشمل جميع المدن.

من الحملة الأمنية لوقف التعديات على الطرق العامة في امساعد (جهاز البحث الجنائي)

من الحملة الأمنية لوقف التعديات على الطرق العامة في امساعد (جهاز البحث الجنائي)