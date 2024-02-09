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مؤسسة النفط ترد على «بلومبرغ»: أوراق «الملكة ماجدة» مزورة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 فبراير 2024, 08:34 مساء
مؤسسة النفط ترد على «بلومبرغ»: أوراق «الملكة ماجدة» مزورة
أحد أفراد طاقم الملكة ماجدة على متن السفينة في دوريس في يوليو 2023. (بلومبرغ)
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ردت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، على اتهام شركة البريقة لتسويق النفط بالضلوع في تهريب الخام بعد احتجاز الناقلة «الملكة ماجدة» في مياه ألبانيا. 

وأوضحت المؤسسة في بيان، أنها تقدمت بعديد البلاغات إلى النائب العام بداية من 5 مايو 2022 عن ناقلات تنفذ عمليات شحن بحرية خارج إطار عملها وكذلك عمل شركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها ومن بينها ناقلة النفط «الملكة ماجدة» المحتجزة حاليًا في ألبانيا.

واتهمت مؤسسة النفط الشركة المالكة للناقلة «الملكة ماجدة» بـ«تزوير أوراق» الشحنة المحتجزة لتحمل شعار شركة البريقة، وحذرت من تداعيات هذه الاتهامات والتي تصل حد فرض حظر على النفط الليبي.

وقالت إنها «لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية داخل وخارج ليبيا لردع هذه الاتهامات»، وأكدت تعاونها مع لجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن الدولي، ومكتب النائب العام في تقديم كل المعلومات الخاصة بتهريب النفط.

بلاغ من مؤسسة النفط ضد تهريب النفط عبر «الملكة ماجدة»
وفي 15 مايو 2022، تقدمت المؤسسة الوطنية للنفط التي كان يرأسها مصطفى صنع الله ببلاغ إلى النائب العام أفادت فيه بشحن عدة ناقلات الديزل بشكل غير شرعي خارج الإطار القانوني ومن بينها ناقلات النفط «الملكة ماجدة» و«aquamarine» و«tsm dubhe».

تحقيق لـ«بلومبرغ» يكشف سر «الملكة ماجدة» وخسارة ليبيا 5 مليارات دولار من النفط المهرب
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وأوضحت المؤسسة في البلاغ الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، أن الناقلة «الملكة ماجدة» تحمل العلم الليبي ونفذت شحنة غير شرعية انطلاقًا من ميناء بنغازي ليجرى تفريغها في تركيا.

ماذا كشف تحقيق «بلومبرغ» بشأن «الملكة ماجدة»؟
وكشف تحقيق لوكالة «بلومبرغ» أن احتجاز ناقلة النقط «الملكة ماجدة» في مياه ألبانيا فتح الباب على مصراعيه أمام أكبر عمليات تهريب للوقود الليبي تجرى دوليا بما يعادل قيمته خمسة مليارات دولار.

ووجد التحقيق الذي أجرته الوكالة الأميركية استنادًا إلى سجلات الشحن ومقابلات مع مسؤولين ليبيين وأشخاص مطلعين على أعمال النفط الليبية، أن ما يصل إلى 40% من الوقود الذي تستورده البلاد بما يعادل 5 مليارات دولار سنويًا، يجرى تهريبه إلى دول في أفريقيا وأوروبا.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين ليبيين، ومصادر مطلعة قولهم إن «روسيا أصبحت من أكبر موردي الوقود والمنتجات النفطية إلى ليبيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا بالعام 2022». وقال مدير التحقيقات في منظمة «ذا سنتري»، تشارلز كاتر: «أدى إغلاق الأسواق الأوروبية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الغربية التي تلت ذلك إلى زيادة حادة في صادرات النفط الروسي المكرر إلى شمال أفريقيا، وهي منطقة تعاني من ندرة المصافي. يرتبط هذا التدفق من الواردات النفطية ارتباطًا مباشرًا بعمليات تهريب الوقود المزدهرة في ليبيا».

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