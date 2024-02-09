شاهد في «اقتصاد بلس».. صناعة الطعام الحلال تزدهر في العالم

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس»، المذاعة على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الجمعة، الضوء على صناعة الطعام الحلال وازدهارها في العالم بين غير المسلمين.

وبلغت قيمة سوق الأغذية الحلال العالمية خلال العام 2023 نحو 2.3 تريليون دولار. ومن المتوقع نمو إجمالي هذه السوق بمعدل سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2024 حتى 2030، حسب ما ذكرت منصة «إم إم آر» لأبحاث السوق.

وتتوسع سوق الأغذية الحلال في عدد من الدول التي لم تكن داعمة لها تاريخيًا، إذ بلغت قيمتها التقديرية في الولايات المتحدة 59.4 مليار دولار خلال العام 2022، ومن المتوقع وصولها إلى 88.9 مليار دولار في العام 2026.

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