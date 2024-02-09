وفد من مصراتة يزور زليتن لدعمها في مواجهة مشكلة المياه الجوفية

القاهرة - بوابة الوسط

زار وفـد من مدينة مصراتة بلدية زليتن اليوم الجمعة؛ لتقديم الدعم للبلدية التي تواجه مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

وضـم الوفد أعضاء من المجلس البلدي وأعيان وحكماء مصراتة، والهـلال الأحمـر فـرع المدينة، وبعض قـطاعات ومؤسسـات المـدينة، حسب بيان بلدية مصراتة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعبر الوفد عن تضامن كل مكونات بلدية مصراتـة مـع زليتن، مؤكـدا استعـداد مصراتة لتقديـم الدعـم المطلـوب، وأن جميع المؤسسات والجهـات ذات العلاقـة بالبلدية سخـرت إمكانيتها لمـؤازرة زليتن لاجتيـاز مشكلة المياه الجوفيـة والأضرار الناتجـة عنها.

كارثة بيئية بسبب المياه الجوفية

وتعاني مدينة زليتن من ارتفاع منسوب المياه الجوفية إلى حد دفع مدير مكتب الإصحاح البيئي في زليتن محمد أبوقميزة لوصف الوضع بـ«الكارثة البيئية»، فيما فشلت الجهود حتى اللحظة في خفض منسوب المياه.

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وفي 30 يناير الماضي، قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إعلان حالة الطوارئ القصوى ببلدية زليتن، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين من أخطار ارتفاع منسوب المياه الجوفية، فيما شدد رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة على ضرورة اعتماد الخطة المقدمة من فريق الخبراء المحليين لمعالجة الأزمة.