تحرك دبلوماسي بشأن أموال الليبيين المحجوزة في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعت السفارة الليبية في لندن الليبيين المقيمين في بريطانيا الذين جرى مصادرة أموالهم أو الحجز على ممتلكاتهم هناك إلى التقدم للشؤون القنصلية بالسفارة بطلب لتسجيل حالاتهم.

ويشمل الطلب توضيح حيثيات وملابسات مصادرة الأموال أو الحجز على الممتلكات، مرفقا بجميع المستندات، حسب بيان السفارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الجمعة.

وأشارت السفارة إلى قرار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة رقم (26) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين بالخارج.