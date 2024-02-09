«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية نشطة غدا على الساحل من الخمس إلى بنغازي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد، اليوم الجمعة، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.50 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة تتكاثر من مساء الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الساحل من زوارة إلى الخمس.

• الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية وتكون جنوبية غدا سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة تصل غدا إلى 25 عقدة على الساحل من الخمس إلى سرت.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.