شركة الكهرباء: شحن محولين في شحات والقبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء شحن محولي كهرباء بمدينتي شحات والقبة بقدرة «1000 ك.ف.أ» لكل محول.

وعادت التغذية الكهربائية لمنازل في المدينتين بعد تركيب المحولين عبر فنيي ومهندسي إدارة توزيع الجبل الأخضر، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

- دخول الوحدة الثالثة بمحطة طبرق على الشبكة بقدرة 20 ميغاوات

وأمس الخميس، أعلنت الشركة دخول الوحدة الثالثة بمحطة توليد طبرق على الشبكة بقدرة 20 ميغاوات لتصل بشكل تدريجي إلى 185 ميغاوات، بما يسهم في انتظام التغذية بالشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية.