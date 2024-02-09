حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 9 فبراير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء مستقرة اليوم الجمعة على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز إمكان حدوث تقلبات جوية بداية من مساء الغد على معظم مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة وتكون نشطة إلى قوية يوم الأحد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية مع تكاثر للسحب بداية من مساء الغد واحتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط من مساء الغد وتكون قوية يوم الأحد على بعض المناطق مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الجبل الأخضر مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على أقصى الساحل الشرقي والرياح متغيرة الاتجاه إلى غربية خفيفة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية يوم الأحد على بعض المناطق خاصة مرتفعات الجبل الأخضر مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.