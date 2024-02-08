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شاهد في «وسط الخبر»: الخصخصة في ليبيا.. بين الجدوى والمزايدة السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 فبراير 2024, 10:02 مساء
شاهد في «وسط الخبر»: الخصخصة في ليبيا.. بين الجدوى والمزايدة السياسية
برنامج «وسط الخبر»، على قناة «الوسط» (Wtv)، الخميس 8 فبراير 2024
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ناقش برنامج «وسط الخبر»، على قناة «الوسط» (Wtv) الخميس، تأثير قرار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة رقم «46» لسنة 2024 الصادر في 24 يناير الماضي بنقل تبعية 7 شركات عامة إلى الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة، تمهيدًا لخصخصتها، وهو ما اعتبرته الحكومة المكلفة من مجلس النواب «انتهاكًا واضحًا لأموال الدولة».

وفي رد من العاملين بإحدى الشركات المشمولة بالقرار، أعلنت نقابة الشركة الليبية للخدمات الأرضية والنقابات التابعة لها، أمس الأربعاء، رفض القرار، لافتة إلى أن الشركة حافظت على حقوق العاملين بها، وصرفت رواتبهم لعدة سنوات على الرغم من تدني الإيرادات، لكن الرواتب توقفت بسبب عدم تحصيل الديون المستحقة لدى الشركات المتعاقد معها، وعدم تعويضها عن الخسائر التي تكبدتها.

وفي حين يتمسك الدبيبة بالخصخصة، يتهمه أسامة حماد باختلاس أرصدة الشركات المعنية بالقرار، تنقسم الآراء بين فريق يعتبر تلك الخطوة مهمة لإنقاذ الشركات من التعثر، بينما يعتبرها آخرون خطوة نحو الإثراء الطبقي، وهو ما يناقشه البرنامج مع كل من: رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات الاستراتيجية خالد الترجمان، والخبير الاقتصادي إدريس الشريف، وعضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة.

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